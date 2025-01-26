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Hamas: İsrail yerinden edilenlerin dönüşünü engelleyerek ateşkesi ihlal ediyor

Hamas: İsrail yerinden edilenlerin dönüşünü engelleyerek ateşkesi ihlal ediyor
Hamas, İsrail’in yerinden edilen Filistinlilerin Gazze Şeridi’nin güney ve orta kesiminden kuzeydeki evlerine dönüşünü engelleyerek açıkça ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki yükümlülüğünü ihlal ederek Gazze'nin güneyinden kuzeyine geçişlere izin vermemesine tepki gösterildi.

Açıklamada , konunun arabulucularla birlikte takip edildiği aktarıldı.

Bunun tüm sorumluluğunun İsrail'de olduğu vurgulanırken, yerinden edilen Filistinlilerin evlerine en kısa sürede dönmelerini sağlayacak bir çözüm için arabulucularla konunun tam bir sorumlulukla takip edildiği duyuruldu.

Açıklamada ayrıca varılan anlaşmaların Filistin halkının çıkarlarını gözetecek ve haklarını koruyacak şekilde uygulanması yönünde Hamas'ın kararlılığı vurgulandı.

İsrail güçleri, bu sabah anlaşmaya göre Gazze'nin güney ve orta kentlerinden kuzeye dönmek için bekleyen Filistinlilerin bulunduğu noktaya ateş açmış, saldırıda biri çocuk 5 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail, Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine geçişine izin vermiyor

Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşmaya göre, Gazze'nin güney ve orta kentlerinden yerinden edilmiş Filistinlilerin 26 Ocak Pazar sabahından itibaren kuzey bölgelere geçebilecekleri duyurulmuştu.

Ancak İsrail dün anlaşmanın hükümlerinin aksine Gazze Şeridi sakinlerinin kuzeye geçişine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, "Arbel Yehud" isimli esirin serbest bırakılmaması bahane gösterilerek, "Yehud serbest bırakılana kadar Gazze sakinlerinin kuzeye geçmesine izin verilmeyeceği" kaydedilmişti.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Yehud'un serbest bırakılması talebini arabuluculara ilettiğini, Hamas'ın ise söz konusu esir İslami Cihad'ın elinde olduğu için bu konuda söz verilemeyeceği cevabını verdiğini aktarmıştı.

Kaynak: AA

  • #Hamas #İsrail #Gazze #İsrail’in Gazze Soykırımı

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