Hollanda Parlamentosu katil Netanyahu’nun tutuklanmasına ilişkin önergeyi kabul etti

Hollanda Parlamentosu’nda, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrinin uygulanmasının istenildiği önerge kabul edildi.

Hollanda Parlamentosu'nda Dışişleri Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmelerinin yapıldığı sırada muhalefet partili milletvekili Kate Piri ve beraberindeki 5 milletvekilinin Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama emrinin uygulanması için sunduğu önerge, oy çokluğuyla meclisten geçti.

Önergede, hükümetten, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) tutuklama kararının Mahkemeye taraf olan tüm ülkelerce uygulanması için çaba gösterilmesi istenirken, Hollanda'nın da bu tutuklama kararına uyması ve Netanyahu ile acil olmayan tüm temasların derhal dondurulması talebi yer aldı.

Piri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koalisyon ortaklarından aşırı sağcı Geert Wilders'in partisi PVV ve Caroline van der Plas liderliğindeki Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisi (BBB) vekillerinin önergeye karşı oy kullandığını belirtti.

İsrailli işgalci Yossi Dagan'a yaptırım çağrısı

Hollanda Parlamentosu'nda bugün kabul edilen bir diğer önergede de Batı Şeria'nın kuzeyindeki Yerleşim Bölgeleri Konseyi Başkanı Yossi Dagan'a karşı AB yaptırımlarının desteklenmesi istendi.

Dagan, Hollandalı aşırı sağcı lider Geert Wilders'i, aralık ayında Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerden birinde yapılması planlanan programa davet etmişti.

UCM, 21 Kasım'da açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

Kaynak: AA