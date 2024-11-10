İran’ın güneydoğusunda saldırı: 5 ölü

İran’ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Seravan kentinde düzenlenen saldırıda 5 yerel güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e göre, Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Pakistan sınırındaki Seravan kentinde Besic adıyla bilinen Devrim Muhafızları Ordusu bünyesindeki yerel güvenlik güçlerine saldırı düzenlendi.
Saldırıda, Beluç kökenli 5 İranlı yerel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.
10 güvenlik görevlisi ölmüştü
Saldırganların yakalanması için bölgeye ekiplerin sevk edildiği aktarıldı.
İran'ın güneydoğusunda Pakistan sınırındaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Teftan bölgesinde 26 Ekim'de, devriye görevindeki sınır muhafızlarına bölgede faaliyet gösteren Ceyşu'l Adl isimli örgüt tarafından saldırı düzenlenmiş, 10 güvenlik görevlisi ölmüştü.
Saldırı sonrasında İran, bölgede geniş çaplı operasyon başlatmıştı. Operasyonlarda çok sayıda örgüt üyesinin öldürüldüğü, bir kısmının da yakalandığı bildirilmişti.
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