İşgalci İsrail Lübnan’da kan döküyor

İsrail savaş uçaklarının, akşam saatlerinde Lübnan’ın güneyi ve doğusunda konut ve ticari komplekslere düzenlediği hava saldırılarında 19 kişi yaşamını yitirdi, 35 kişi yaralandı.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyinde yer alan Nebatiye ilçesinin merkezindeki Kessar Zater Mahallesi'nde konut ve ticari komplekslere düzenlediği hava saldırısı sonucu 5 kişinin öldüğü, 21 kişinin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca İsrail savaş uçaklarının, ülkenin doğusundaki Hirmil'in ilçe merkezinde bir mahalleye düzenlediği hava saldırılarında 5 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı ifade edildi.Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde de İsrail savaş uçaklarının güneydeki Bint Cubeyl ilçesine bağlı Haris kasabasında bir eve düzenlediği hava saldırısı sonucu 2, Sayda ilçesine bağlı Tuffahata kasabasında bir eve düzenlediği hava saldırısında da 6 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Haberde, İsrail'in doğudaki Baalbek ilçesine bağlı Nebi Şit kentinde bir eve düzenlediği hava saldırısında ise 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralandığı aktarıldı.
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