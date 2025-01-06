İsrail’in Gazze’ye saldırılarında 12 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne saldırılarında 12 Filistinli yaşamını yitirdi.

Katil İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde düzenlediği insansız hava saldırısında (İHA) 3 Filistinli öldü.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde de düzenlenen saldırıda 4 Filistinli can verdi.

Han Yunus'ta düzenlenen bir diğer saldırıda ise 2 Filistinli yaşamını yitirirken, Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan Ebu Cerbu ailesinin evini hedef alan saldırıda de 2 Filistinli öldü.

Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde Filistinlilerin olduğu bir bölgeye hava saldırısı düzenlenirken saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Saldırılarda çok sayıda Filistinli de yaralandı.

Katil İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 818'i çocuk, 12 bin 287'si kadın olmak üzere 45 bin 805 Filistinli öldü, 109 bin 64 kişi yaralandı.

Enkazda halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA