Katil İsrail Gazze’de saldırılarını sürdürüyor: 18 ölü

Katil İsrail’in Gazze Şeridi’nin kuzeyinde 6 katlı bir binayı hedef alan saldırısında 12 kişinin öldüğü öğrenildi. Güneydeki Han Yunus kentinde de sığınmacıların kaldığı bir çadıra düzenlenen saldırıda 6 kişi öldü.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir binayı bombaladı. İsrail ordusunun hedef aldığı El-Aruki ailesine ait 6 katlı bina yıkıldı.

Saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerin naaşları ile yaralananlar kentteki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne nakledildi.

Görgü tanıkları da bombardımanda çok sayıda kişinin yaralandığını ve yıkılan binanın enkazı altında kurtarılmayı bekleyen çok sayıda kişinin olduğunu aktardı.

Sığınmacıların kaldığı çadırı bombaladılar

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesinde sığınmacıların barındığı bir çadırı bombaladı.

El-Mehmum ailesinin sığındığı çadırı hedef alan saldırıda 6 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in söz konusu tarihten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 43 bin 972 Filistinli öldü, 104 bin 8 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 377'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 800 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 794 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA