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Katil İsrail’in Cenin’de düzenlediği hava saldırısında 6 Filistinli öldü

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Katil İsrail’in Cenin’de düzenlediği hava saldırısında 6 Filistinli öldü
İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin Filistinli Mülteci Kampı’na insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Cenin'e başlattığı saldırılarda öldürülen 6 Filistinlinin bölgedeki İbn-i Sina, Emel ve Şifa hastanelerine nakledildiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca İsrail'in saldırıları sonucu yaralanan Filistinlilerin sayısının da 35 olduğu paylaşıldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise ordu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'na saldırı başlattığı duyuruldu.

İsrail basınına konuşan bir askeri kaynak, saldırıların birkaç gün sürmesinin beklendiğini aktardı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada ise Cenin'e saldırıların İsrail "güvenlik kabinesi"nin kararıyla başlatıldığı duyuruldu.

Görgü tanıkları, İsrail özel kuvvetlerinin de Cenin Mülteci Kampı'nın mahallelerine baskın düzenlediğini ve kampta saldırı uyarısı veren sirenlerin çaldığını ifade etti.

İsrail ordusunun kampa askeri sevkiyat yaptığını belirten tanıklar, İsrail'e ait İHA'ların kampta iki noktayı hedef aldığını kaydetti.

Kaynak: AA

  • #İsrail #İsrail’in Gazze Soykırımı #Batı Şeria

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