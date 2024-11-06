Kremlin Trump’ın Ukrayna’da savaşı bitirme sözlerini itidalle karşıladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump’ın Ukrayna’da savaşı bitireceğine yönelik açıklamasına ilişkin, “Oval Ofis’e girerken bazen açıklamalar farklı bir tona bürünüyor. Bu nedenle her şeyi dikkatle analiz ettiğimizi, her şeyi gözlemlediğimizi söylüyoruz.” dedi.

Peskov, ABD'de başkanlık seçimini Donald Trump'ın kazanması ve konuşması hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Seçimlerin ABD'nin iç meselesi olduğunu belirten Peskov, ABD'deki bilgi akışını dikkatle izlediklerini, oradan gelen sözleri analiz ettiklerini dile getirdi.

Peskov, Trump'ın Ukrayna'da savaşı bitireceğine yönelik açıklamaları ile ilgili olarak, atılacak ilk adımlardan sonuç çıkaracaklarını bildirdi.

Varsayımlar üzerinden muhakeme yapmanın uygun olmadığını kaydeden Peskov, "Artık zaferden sonra, Oval Ofis'e girmeye hazırlanırken veya Oval Ofis'e girerken bazen açıklamalar farklı bir tona bürünüyor. Bu nedenle her şeyi dikkatle analiz ettiğimizi, her şeyi gözlemlediğimizi, somut kelimelere ve adımlara dayanarak sonuçlar çıkaracağımızı söylüyoruz. ” diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Trump'ı seçimden dolayı tebrik etme planlarına yönelik bilgisi olmadığını bildiren Peskov, "Devletimize karşı hem doğrudan hem de dolaylı olarak savaşa girmiş, dost olmayan bir ülkeden bahsettiğimizi unutmayalım." ifadelerini kullandı.

Putin, Trump ile görüşmeye açık

Rus lider Putin'in seçim zaferinden sonra Trump ile bir telefon görüşmesine hazır olup olmadığının sorulması üzerine Peskov, "Bunun bize sorulmaması gerekiyor. Putin'in sözlerini, temaslara ve diyaloğa açık olduğunu hatırlatırım. Bu bizim tutarlı tavrımızdır, dünya da bunu bilmektedir. Gerisi için bazı somut adımları bekleyelim." dedi.

Rusya-ABD ilişkilerinin halihazırda en düşük seviyede olduğunu anımsatan Peskov, ilişkilerin daha da kötüleşmesinin imkansız olduğunu söyledi.

Peskov, Moskova ile Washington arasındaki ilişkilerin gelecekte nasıl gelişeceğinin ABD'nin yeni yönetimine bağlı olacağının altını çizdi.

Putin'in ABD ile adalete, eşitliğe dayalı ve iki tarafın birbirinin kaygılarını anlayacak diyaloğa hazır olduğunu vurgulayan Peskov, Washington'un karşıt tutumunun şimdilik değişip değişmeyeceğini, Ocak 2025'te ABD'nin yeni başkanının göreve başlamasıyla netlik kazanacağını belirtti.

Peskov, Trump'ın seçim kampanyası sırasında oldukça sert açıklamalar yapsa da uluslararası alanda barışçıl emellerini dile getiren, savaşları durdurmaya ve yeni savaşları engellemeye yönelik açıklamaları olduğunu anımsattı.

ABD'deki seçimlere Rusya'nın müdahalesi suçlamalarını da reddeden Peskov, kimsenin iç işlerine karışma niyetinde olmadıklarını ve Rusya'nın çıkarlarını koruma konusunda son derece kararlı durduklarını dile getirdi.

Senato seçimi

ABD'de başkanlık seçimiyle aynı zamanda yapılan 100 sandalyeli Senatodaki 34 sandalyenin değişeceği Kongre seçimleri de önemli yer tutuyor.

Kongre seçimleri, Amerikan kamuoyu nezdinde başkanlık seçimleri kadar yankı uyandırmasa daABD siyasetinde oldukça büyük bir öneme sahip.

Zira Kongrenin hangi kanadının hangi parti tarafından kontrol edildiği, ABD başkanının çalışma alanını da önemli ölçüde belirliyor.

100 sandalyeli Senato üyeleri 6 yıllığına seçilirken, Senatoda her eyaletin 2 senatörü bulunuyor.

Trump'tan zafer konuşması

ABD seçimlerinin resmi olmayan sonuçları açıklanmaya devam ederken, başkanlık için gereken delege sayısını aştığı duyurulan Trump, Florida'da bulunan yerleşkesine yakın kongre merkezinde zafer konuşması yaptı.

Konuşmasına destekçilerine teşekkür ederek başlayan Trump, "Bu, ülkemizde daha önce hiç görmediğimiz bir siyasi zaferdir. 47. başkan seçilmem dolayısıyla Amerikan halkına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Trump, "Ülkemizin iyileşmesine yardımcı olacağız. Sınırlarımızı güçlendireceğiz. Ülkemizle ilgili her şeyi düzelteceğiz. Bu gece bir nedenden ötürü tarih yazdık. Bu neden, kimsenin mümkün olduğunu düşünmediği engelleri aşmış olmamız oldu." diye konuştu.

Donald Trump, her bir Amerikan vatandaşı için çalışacağını belirterek, yeni döneminin ABD'nin altın çağı olacağını söyledi.

Trump, "Bu Amerikan halkı için, Amerika'yı yeniden büyük yapmamıza imkan verecek muhteşem bir zafer." diye belirtti.

Kaynak: AA