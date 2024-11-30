Türkiye’nin Halep’teki çatışmalara yaklaşımı

Suriye’de rejim karşıtı muhalifler, Halep kent merkezine girmeye başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin müdahil olmadığını ve tedbirlerin alındığını açıkldı.

Suriye'de, El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Eş-Şam'ın liderliğindeki muhalif gruplar, Esad rejimine karşı geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Operasyon, İdlib bölgesinden başlayarak Halep yönüne doğru ilerleyen kalabalık muhalif güçlerle dikkat çekiyor.

Çatışmalar devam ederken Esad rejimi, sivil yerleşim bölgelerini karadan karaya fırlatılan ağır silahlarla hedef aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti Ege ve Akdeniz Bölgesi milletvekilleri ile yaptığı toplantıda dış politikaya yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu. Toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.

"TERÖR YAPISININ BİR DEVLETE DÖNÜŞMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Suriye'deki terör yapısının bir devlete dönüşmesine asla izin vermeyeceklerini, Türkiye'nin bu kararlılığının tüm muhatapları tarafından bilindiğini söyleyen Bakan Fidan şu ifadeleri kullandı:

ABD'li muhataplarımıza ‘Orayı siz hassas bir bölge olarak görüyorsanız, bizim için de hassas. Bir gün tercih noktasına gelirseniz ve oradaki yapıya izin verirseniz yanlış tercih yapmış olursunuz' diyoruz.

ABD bizim kararlığımızı çok iyi biliyor. Oradaki terör yapısı şu anda tamamen ABD'ye bağlı, suni bir yapılanma. Yani bir insan düşünün yoğun bakımda oksijen maskesi olmadan yaşayamaz.

"ABD OKSİJENİ KESERSE ÜÇ GÜN YAŞAYAMAZ"

Bölgedeki terör gruplarının oksijen maskesi de Amerika'da. ABD oksijeni keserse üç gün yaşayamazlar. Bu coğrafyada mevcudun dışında yeni bir yapılanma veya yeni bir devletleşme süreci mümkün değil.

Kuzey Irak'a bakın. Orada federasyon var, özerklik var, yerel yapılanmalar var ama bir şey olamadılar. Bizim nihai hedefimiz Suriye'de toprak bütünlüğünün sağlanmasıdır. Sınır ötesindeki Kürtlerin hamisi de Türkiye'dir.

"GÖÇ DALGASINA SEBEP VERECEK BİR AKSİYON ALMAYACAĞIZ"

Fidan, Halep'te yaşanan çatışmalara Türkiye'nin müdahil olmadığını, ancak yeni bir göç dalgası ihtimaline karşı gereken tedbirlerin alınacağını ve herhangi bir göç dalgasına sebebiyet verecek bir aksiyonda bulunulmayacağını ifade etti.

MUHALİFLER HALEP KENT MERKEZİNE GİRMEYE BAŞLADI

Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçleriyle çatışan rejim karşıtı silahlı gruplar, Halep kent merkezine girmeye başladı.

Çatışmalar, ilk olarak 27 Kasım'da sabah erken saatlerde Halep ilinin batı kırsalında başladı ve gün boyunca sürdü.

27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, Halep kırsalında 86, İdlib'de ise 22 olmak üzere toplam 108 yerleşim yeri ve noktayı ele geçirdi.

Üç gündür rejim güçleriyle çatışarak batıdan Halep kent merkezine doğru ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, öğle saatlerinde kentin dış mahalleleri Hamdaniyye, Yeni Halep ve Zehra eksenlerinde rejim güçlerinin savunma hatlarını kırarak buralardan Halep merkezine girdi.

Gruplar ayrıca İdlib'in güneydoğusundaki M4 ile M5 kara yollarının kesiştiği Serakib ilçesini, kuzey ve güney kollarından kuşattıktan sonra ele geçirdi.

HALEP VE İDLİB'DE 3 GÜNDE 108 YERLEŞİM YERİ VE NOKTA ELE GEÇİRİLDİ

Silahlı gruplar, 3 gündür devam eden çatışmalarda, Halep kırsalında 86, İdlib'de ise 22 olmak üzere toplam 108 yerleşim yeri ve noktayı ele geçirdi.

Rejim karşıtı gruplar, bu sürede Halep ve İdlib illerinde en az 850 kilometrekarelik bir alanın kontrolünü ele geçirdi.

Öte yandan, Rus savaş uçaklarının bugün akşam saatlerinde Halep'in kuzeyindeki Mare ilçesine düzenlediği hava saldırısında Suriye Milli Ordusuna mensup 8 kişi öldü.

İDLİB'İN STRATEJİK ÖNEME SAHİP SERAKİB İLÇESİNİN KONTROLÜ ELE GEÇİRİLDİ

2 gündür süren çatışmalarda rejim güçleri, çok sayıda kayıp vererek Serakib ilçesinden çekildi. İlçenin kontrolü, rejim karşıtı silahlı gruplara geçti.

Dün sabah erken saatlerde başlayan çatışmalarda rejim güçlerinin kontrolündeki Trimbe, Dadih, Keferbattih, Cubas, Şabur ve Mardih köylerini ele geçiren rejim karşıtı silahlı gruplar, bugün de Erbih, Tel Karatin, Kansibil, Tüdli, Jop Kaas ve Bevvabiyye köylerini kontrol altına aldı.

Serakib ilçesi, Şam-Halep bağlantısını sağlayan M4 kara yolu ile Lazkiye'den Halep'e uzanan M5 kara yolunun birleştiği noktada yer alıyor.

REJİM KARŞITI SİLAHLI GRUPLAR, HALEP DIŞ MAHALLELERİNDE HAKİMİYETİNİ GENİŞLETİYOR

Esed rejimi karşıtı silahları gruplar, kentin dış mahallelerinde de kontrolünü genişletiyor.

Rejim karşıtı silahlı gruplar, daha sonra kentin kuzey, güney ve doğu mahallerine yöneldi.

Silahlı gruplar, kentin çevre mahallelerinden Hamdaniyye, Şehba, Azamiyye, Furkan, Ramusa, Eşrefiyye ve Ansari'de kontrolü ele aldı.

Çatışmalar yoğunlaşarak sürerken rejime yakın çok sayıda kişi, Halep'ten Şam'a kaçmaya başladı.

Silahlı gruplar, Halep'in dış mahallelerinden birinde bulunan ve rejim güçlerine ait askeri amaçlar için de kullanılan Bilimsel Araştırma Merkezi'ni ele geçirdi. Merkezde varil bombaları ve topçu bataryaları gibi önemli askeri malzemelerin üretildiği ifade ediliyor.

ELE GEÇİRİLEN YERLEŞİM YERLERİ

Rejim karşıtı grupların Halep'in batı kırsalında kontrolünü ele geçirdiği yerleşim yerleri ve noktaların arasında El Ragib Tepesi, Kuptan Dağı, Debbabat Tepesi, Ancara beldesi, 46. Liva ile ⁠Kefer Besme, Basartun, Hur, ⁠Elkasimiyye, Acil, Bele, Sellum, Kefer Bissin, Şeyh Akil, Hırderkal, Acemi, Ürumsugra, Uveycil, El Hüte, ⁠El Dab'a, ⁠Urum Elkübra, Bişantara, Bakdina, Cemiyet Elmaari, Cemiyet Ebu Amşe, ⁠Cemiyet Emin, Cemiyet Manahil, Cemiyet er Rıdvan, ⁠Mühendisin, Arnaz, Kefernaha, Kanasel, Kefercum, Şeyh Ali, Yaged Elades, Babis, Kefer Naha, Arrade, Mühendisin 2, Başkatin, Zirbe, Mansura, Cemiyet, Er Rahhal, Şuun Elidara, Kemari, İkarde, Elberkum, Miznaz, Keferdeal Kefer Halep, Zeytan, Kantuman, Kanatır, Kalsa, Kiseybe, Salihiyye ve Anadan yer alıyor.

İdlib cephe hattında rejim karşıtı silahlı grupların kontrolüne geçen bölgeler arasında da Trimbe, Dadih, Keferbattih, Cubas, Şabur, Mardih, Erbih, Tel Karatin, Kansibil, Tüdli, Jop Kaas ve Bevvabiyye köyleri bulunuyor. Bu bölgeler, daha önce Esed rejiminin kontrolündeydi.



RUS UÇAKLARI OPERASYON DÜZENLEDİ

Bu arada bu sabaha karşı Rus savaş uçakları, Suriye'nin kuzeyindeki Mare ilçesinde muhaliflerin karargahına hava saldırısı düzenledi. Saldırıda can kaybı olmazken maddi hasar meydana geldi.

Esed rejimi de çatışmalar sürerken sivil yerleşim birimlerini karadan karaya atış yapılan silahlarla hedef aldı.

Tel Rıfat cephe hattında ise durum, sakinliğini koruyor.

REJİM ASKERLERİ ESİR ALINDI

Rejim karşıtı silahlı gruplar, kontrolüne aldığı bölgelerde Esed rejimine ait ağır silahlar ve depolar ile askeri araçları ele geçirdi. Çatışmalarda çok sayıda rejim askeri öldü, silahlı gruplar onlarca rejim askerini esir aldı.

Bölgedeki çatışmalardan kaçan yaklaşık 10 bin sivil İdlib kırsalına sığındı.

Kaynak: Haber Merkezi