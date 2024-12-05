2025 Asgari ücret için ilk adım: Komisyon 10 Aralık’ta toplanıyor

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret belirleme süreci başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülecek olan çalışmaların ilk toplantısı 10 Aralık Salı günü gerçekleşecek.

İlk toplantı 10 Aralık'ta

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 15 üyeden oluşuyor. Hükümeti temsilen 5 üye, işçileri Türk-İş adına 5 üye ve işverenleri TİSK adına 5 üye komisyonda yer alacak. İlk toplantıda taraflar, asgari ücretle ilgili çalışmalarını ve raporlarını paylaşacak.

Hangi veriler ele alınacak?

Komisyonda, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TÜİK temsilcilerinin hazırladığı ekonomik göstergeler ve büyüme raporları değerlendirilecek. İşçi tarafı geçim şartlarına dair verileri, işverenler ise iş gücü maliyetlerini gündeme getirecek.

Mevcut asgari ücret

Şu an geçerli olan asgari ücret, net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Brüt olarak 20 bin 2 lira olan ücret, işverene toplamda 23 bin 502 liralık bir maliyet oluşturuyor.

Asgari ücret neleri etkiliyor?

Asgari ücret, sadece çalışanların maaşlarını değil, işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, staj ücretleri, GSS primleri gibi pek çok kalemi doğrudan etkiliyor. Aynı zamanda toplu iş sözleşmesi uygulanan iş yerlerinde de belirleyici bir rol oynuyor.

Nasıl belirleniyor?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın çağrısıyla bir araya geliyor. Komisyon, oy çokluğuyla karar alıyor ve teamül gereği Aralık ayında dört kez toplanıyor.

2025 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için geri sayım başlarken, toplantılardan çıkacak kararlar milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor.

Kaynak: Haber Merkezi