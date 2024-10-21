Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!

Orta Doğu’daki çatışmanın tırmanması ve ABD seçimlerinin etkisiyle uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2.731 doları aşarak yeni tarihi zirvesini görürken altının gramı ilk kez 3 bin lirayı buldu.
Altın fiyatları, yaklaşan ABD seçimleri, faiz indirimi beklentileri ve Ortadoğu'da artan gerilimin etkisiyle rekor serisini sürdürdü.Cuma günü ilk kez 2.700 doları aşan ons altın, haftanın ilk işlem günü 2.731 doları görerek rekor tazeledi. 2024'ü bu seviyelerde tamamlarsa altın yaklaşık yüzde 31'lik yükseliş ile son 45 yılın en iyi yıllık performansını göstermiş olacak.
Gram altın ise ilk kez 3 bin lirayı gördü. Çeyrek altın da 4.918 Türk Lirası seviyesinde el değiştirdi.Öte yandan geçen günlerde Bank of America, yatırımcıların ve merkez bankalarının altına olan ilgilerini artırmaları gerektiğini vurguladı. Analistler, altının ons fiyatının 3 bin dolara ulaşacağına dair öngörülerini tekrarladı.
BİR SÜRPRİZ DE GÜMÜŞTEN
Öte yandan, Orta Doğu'da jeopolitik gerilimin tırmanmasıyla gümüşün ons fiyatı 34,11 dolarla Kasım 2012'den bu yana en yüksek seviyeyi test etti.
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