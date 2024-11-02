Bakan Şimşek: Dünya ticaretinden aldığımız payı artıracağız
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Orta Vadeli Program adımlarımızla ikiz dönüşümü sağlayarak, katma değerli üretimi artırarak ve tedarik zincirlerinde daha üst sıralara ulaşarak dünya ticaretinden aldığımız payı artıracağız“
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ekim ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi.
Ekimde ihracatın yıllık yüzde 3,6 arttığını ve ithalattaki daralmanın 6 aydır devam ettiğini vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:
"Yıllık dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre 35,1 milyar dolar iyileşerek 77,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2024 yılında dış ticaret açığının OVP tahminimizden daha iyi gerçekleşmesini bekliyoruz. Program adımlarımızla ikiz dönüşümü sağlayarak, katma değerli üretimi artırarak ve tedarik zincirlerinde daha üst sıralara ulaşarak dünya ticaretinden aldığımız payı artıracağız."
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