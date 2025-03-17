Bütçe uygulama sonuçları açıklandı

Türkiye’nin merkezi yönetim bütçe gelirleri şubatta 723 milyar 425 milyon lira, giderleri 1 trilyon 33 milyar 517 milyon lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubat ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şubatta bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,9 artarak 723 milyar 425 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 49,8 artışla 1 trilyon 33 milyar 517 milyon liraya ulaştı.

Ocak-şubat döneminde de bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,2 yükselerek, 1 trilyon 640 milyar 508 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 43,3 artarak, 2 trilyon 89 milyar 859 milyon lira oldu.

Merkezi yönetim bütçesi, şubatta 310 milyar 92 milyon lira, ocak-şubat döneminde de 449 milyar 351 milyon lira açık verdi.

Kaynak: AA