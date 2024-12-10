Hava yolu şirketleri gecikme durumunda yolcuya tazminat ödeyecek
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce (SGHM) yapılan değişikliğe göre, uçuşlarda 3 saatten fazla gecikme yaşanması durumunda, havayolu şirketleri yolculara tazminat ödeyecek.
3 Aralık 2011 tarihli ve 28131 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik (SHY-YOLCU) üzerinde yapılan değişiklikler Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yeni düzenlemeyle uçuşların teknik ve operasyonel nedenlerle gecikmesi durumunda, yolcuların planlanan son varış noktasına 3 saat veya daha fazla sürede ulaştırılması halinde, havayolu şirketleri belirlenen yükümlülükleri yerine getirmekle sorumlu olacak.
İç hat uçuşları için 100 euro tazminat
Yönetmeliğin 8. maddesinde yapılan değişikliğe göre, gecikme durumlarında yolculara iç hat uçuşları için 100 euro tazminat ödenecek.
Dış hat uçuşları için ise mesafeye bağlı olarak, 1500 kilometre veya daha kısa uçuşlar için 250 euro, 1500 ile 3500 kilometre arasındaki uçuşlar için 400 euro, 3500 kilometreden uzun uçuşlar için 600 euro. Tazminat ödemeleri Türk Lirası üzerinden yapılırken, ödemenin gerçekleştiği günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınacak.
Değişiklikler, Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi. Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütecek.
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