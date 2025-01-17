Sürücüler dikkat! Geceyi beklemeden depoları doldurun: Benzine zam geliyor!

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 91 kuruş zam yapılması bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
Benzine 18 Ocak Cumartesi gününden itibaren 91 kuruş zam yapılması bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorinin litre fiyatı 47,29 liradan, benzinin litresi ise 45,33 liradan satılıyor.
Motorin fiyatlarında ise değişiklik beklenmiyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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