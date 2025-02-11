13 yaşındaki kız ölü babası ağır yaralı bulundu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde eşinden boşanan A. Y. (44) ağır yaralı, kızı S.D.Y. (13) ise ölü olarak bulundu.
Olay, dün akşam saatlerinde Çorlu'nun Hatipler Mahallesi Bedri Rahmi Caddesi'nde meydana geldi. Daha önce eşinden boşanan ve fabrikada çalışan A. Y., akşam saatlerinde sosyal medya hesabından, "Hakkınızı helal edin. Eyvallah' notunu paylaştı.
Paylaşımı görüp A. Y.'ye ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, daireye çilingir yardımı ile girdi. Ekipler, bileklerinde kesik bulunan baba A.Y.'yi ağır yaralı, ortaokul öğrencisi kızı S.D.Y'yi ise ölü buldu.
A. Y., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. S.D.Y.'nin yanında ise çok sayıda ilaç bulundu. S.D.Y.'nin cansız bedeni de Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
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