37 ilde FETÖ operasyonu: 58 şüpheli tutuklandı

FETÖ’ye yönelik 37 ilde 2 haftadır devam eden operasyonlarda yakalanan 121 şüpheliden 58’i tutuklandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları koordinesinde, emniyet müdürlükleri TEM ve KOM şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucunda operasyon düzenlendiğini açıkladı.
Son 2 haftadır 37 ilde devam eden operasyonlarda, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) askeri gizli yapılanması, öğrenci yapılanması ve adliye gizli yapılanması içerisinde faaliyet gösteren, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olan, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdüren, sosyal medyada FETÖ'nün propagandasını yapan 121 şüpheliden 58'inin tutuklandığı ve 29'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini söyledi.
Yerlikaya, "Operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunanlar da yakalandı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor." ifadelerini kullandı.
