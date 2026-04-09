GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,618 TL
EURO
52,046 TL
STERLİN
60,002 TL
GRAM
6.843 TL
ÇEYREK
11.639 TL
YARIM
23.210 TL
CUMHURİYET
45.954 TL
GÜNCEL Haberleri

3 polis şehit olmuştu! Karakol saldırısının davası başlıyor

İzmir’in Balçova ilçesinde 3 polisin şehit düştüğü polis merkezi saldırısına ilişkin davanın sanıkları bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor. Haklarında 4’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 7’si tutuklu 13 sanığın yargılanmasına başlanacak.

Balçova ilçesinde 8 Eylül 2025 sabahı gerçekleşen olayda, şüpheli E.B. (17) pompalı tüfekle polis merkezine ateş açtı. Saldırıda polis memurları Hasan Akın ve Ömer Amilağ ile silah sesleri üzerine bölgeye giden 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir şehit oldu.

Çıkan çatışmada şüpheli şahıs bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın ardından hazırlanan 58 sayfalık iddianame, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, saldırıyı gerçekleştiren tutuklu şüpheli E.B. (17) ile babası N.B. ve annesi A.B.'nin de aralarında bulunduğu toplam 13 sanık yer aldı. 

Talimat terör örgütünden

İddianamede, tutuklu sanık E.B.'nin terör örgütü DEAŞ'a katıldığı bilgisine yer verildi. Şüphelinin örgüt ideolojisini benimsediği ve silahlı eğitim aldığı belirtildi. Şüpheli şahsın örgütün amaçları doğrultusunda saldırı talimatı aldığı kaydedildi. Saldırıyı gerçekleştiren E.B.'nin yaşı nedeniyle ayrılan dosyası, birleştirilmesi talebiyle İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. 

İstenen cezalar belli oldu 

Kabul edilen iddianamede tutuklu 7 sanığın aralarında bulunduğu toplam 13 kişi hakkında 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 261'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanıklar 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme' ve 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçlarından yargılanacak. Sanıklar, açılan dava kapsamında bugün İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıkacak. 

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER