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81 İlde 81 Orman Projesi Manisa ile devam ediyor

81 İlde 81 Orman Projesi Manisa ile devam ediyor
Türkiye İş Bankası’nın 100’üncü yılı kapsamında, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle yeniden başlatılan 81 İlde 81 Orman Projesi’nin dikim törenleri Manisa ile devam ediyor.

Türkiye'nin dört bir yanında orman varlığını artırmayı, çevre farkındalığını güçlendirmeyi ve birçok canlıya yaşam alanı sağlamayı hedefleyen 81 İlde 81 Orman Projesi, Türkiye İş Bankası'nın 100'üncü yılında yeniden hayata geçirildi.

İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle ilk olarak 2008-2017 yılları arasında gerçekleştirilen projenin yeni aşamasında, Manisa'da dikim töreni düzenlendi.

Soma ilçesindeki törene Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, Soma Orman İşletme Müdürü Mehmet Keskin, İş Bankası İzmir Merkez Bölge Satış Müdürü Savaş Kurt, TEMA Vakfı Projeler ve Kurumsal İş Birliği Bölüm Başkanı Merve Boz'un yanı sıra TEMA Vakfı gönüllüleri, Manisalı öğrenciler ve bölge halkı katıldı.

Fidan dikimlerinin gerçekleştiği yerlerde flora ve faunanın ekolojik açıdan zenginleşmesini amaçlayan proje, ülkemizin dört bir yanında gerçekleştirilecek dikim törenleriyle devam edecek. Proje boyunca Türkiye'nin 81 ilinde, 5 yıl içinde 2 milyon 200 bin fidan dikilmesi ve dikilen fidanların bakımının da 3 yıl boyunca düzenli olarak yapılması planlanıyor.

MANİSA'DA 50 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞUYOR

81 İlde 81 Orman Projesi'nin dikim töreninin gerçekleştiği Manisa'nın yüzde 40'ı ormanlık alanlardan oluşuyor. Proje kapsamında, Soma ilçesindeki Büyükgüney köyünde yer alan 32,5 hektarlık alanda 50 bin fidan toprakla buluşturuluyor.

Projenin 2008-2012 yılları arasında gerçekleşen ilk dikim aşamasında, 2009 yılında Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Nuriye köyünde yaklaşık 32 bin fidan dikimi yapılmıştı. Düzenli bakımı yapılan bu alanda zamanla çeşitli canlı türleri ve ekosistem gelişmeye başladı. Projenin ikinci aşaması kapsamında da 81 ilde gerçekleştirilecek fidan dikim çalışmalarıyla ülkemizin orman varlığı artırılmaya devam edecek.

Kaynak: DHA

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