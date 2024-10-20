81 ilde orman temizliği seferberliği

Türkiye’nin dört bir yanında, aynı anda Orman Temizleme Etkinliği düzenlendi. Gençler doğanın korunmasına dikkati çekmek için iş başındaydı.

Gençler eldivenlerini giydi, poşetleri aldı, ormanda çöp avına çıktı.

Bursa'da yaklaşık 150 kişiden oluşan gönüllü gençler ve kurum çalışanları bir araya gelerek Cumalıkızık'ta bulunan ormanlık alanlarda çöpleri topladı.

Etkinliğe, Bursa Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek, Bursa Gençlik Hizmetleri Müdürü Mürsel Kaya ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Ulusan katıldı.Balıkesir

Balıkesir'de yaklaşık 350 kişiden oluşan gönüllü gençler ve kurum çalışanları Karesi ilçesine bağlı Kabakdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanları çöplerden arındırdı.

Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, üniversite öğrenci toplulukları, sivil toplum kuruluşları, belediyeler, özel sektör temsilcileri ve diğer kamu kurumları da etkinliğe destek verdi.

Çanakkale

Çanakkale'nin Çınarlı köyünde de orman temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

Çınarlı köyü Dardanos sapağında toplanan katılımcılara orman temizliğinde kullanmaları amacıyla eldiven ve poşet dağıtıldı.

Yapılan anonsun ardından çevre temizliğine başlayan katılımcılar, belirlenen güzergahtaki cam ve plastik atıkları ayrı ayrı poşetlere topladı.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Abdül Kadir Duran, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, İl Jandarma Komutanlığında görevli askerler, akademisyenler, öğretmenler, üniversite ve ilköğretim öğrencileri katıldı.

Kütahya

Kütahya'da Hacıazizler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yapılan temizlik etkinliğine, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, gazetecilere, sürdürülebilir çevre bilincini güçlendirmek ve ormanların korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla temizlik çalışması yaptıklarını söyledi.

Etkinliğin örnek oluşturması bakımından önemli olduğunu belirten Küçük, "Çevre orman temizleme çalışmalarını sürekli hale getirmek istiyoruz.” dedi.

Etkinliğe katılan öğrenciler de çevre temizliğine katkı sunduklarını için mutlu olduklarını ifade etti.

Bilecik

Bilecik'te Pelitözü Gölpark'ta, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Yeşer Karabulut, Orman İşletme Müdürü Onur Vahdettin Karabulut, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Engin Öztürk ile personeli, Kredi Yurtlar Kurumunda kalan öğrenciler, Gençlik Merkezi ve vatandaşlar, çöp poşetleriyle çevre temizliği yaptı.

Karabulut, ormanların korunması ve doğa bilincinin artırılması amacıyla düzenledikleri etkinlikle toplumda farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.Yalova

Yalova'da Termal ilçesi Gökçe Tepe bölgesinde düzenlenen etkinliğe, yurtlarda kalan öğrenciler ile gönüllü gençler katıldı.

Etkinliğe katılan öğrenci ve gönüllüler, ormanda topladıkları çöpleri belirlenen alana getirerek belediyeye ait çöp kamyonlarına teslim etti.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Atatürk Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte, Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve gençler ormandaki atıkları topladı.

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürü Mehmet Zeki Bayıcı, orman yangınlarına karşı ormandaki atıkların uzaklaştırılmasının büyük önem arz ettiğini belirtti.

Bayıcı, vatandaşlardan ormanları temiz bırakması konusunda hassasiyet beklediklerini kaydetti.

Gaziantep

Gaziantep'te Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve gençler Erikçe Ormanı'nda bir araya geldi.

Personel ve gençler, atık temizledi, vatandaşlara uyarıda bulundu.

Gaziantep Orman İşletme Müdürü Veli Topçu, etkinlik kapsamında ormanların temiz tutulmasının doğa ve sağlık açısından önemli olduğunu söyledi.

Mersin, Hatay ve Osmaniye'de de ormanlık alanlar temizlendi

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesi Emirler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yapıldı.

Etkinliğe katılan Vali Yardımcısı Ahmet Gazi Kaya, Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz ile öğrenciler, doğadaki çöpleri topladı.

Hatay'ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte de protokol üyeleri ile öğrenciler, ormanı poşet, kağıt ve şişe gibi atıklardan arındırdı.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri öğrencilere ikramda bulundu.

Osmaniye'de de Gençlik Merkezi üyeleri ve öğrenciler, Çiftmazı mesire alanını temizledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi'nin eşlik ettiği grup, atıkları çöp kutularına taşıdı.

Van

Van'ın İpekyolu ilçesinde de orman temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında yaklaşık 500 genç ve gönüllü, araçlarla merkezden alınarak Sıhke Gölü yakınındaki Toprakkale Ormanı'na getirildi.

Gerekli hazırlıkların ardından katılımcılar, gruplara ayrılarak alandaki poşet, plastik, kağıt ve cam şişe gibi çöpleri topladı.

Torbalara konulan atıklar, daha sonra ekiplerce araçlara yüklenerek kent çöplüğüne taşındı.

Etkinliğe katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, gençlerin çevreye duyarlılığını artırmayı, sürdürülebilir çevre bilincini oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Etkinliğe yoğun bir katılımın olduğunu belirten Özdemir, "Orman bilinciyle ilgili farkındalık oluşturmak istiyoruz. Ormanlık alanda gençlerimiz ve gönüllülerimizle temizlik yaptık. Herkesin ormanlara sahip çıkması gerekiyor." diye konuştu.

Gönüllülerden Büşra Evinç ise bu tür etkinliklerin sık yapılması gerektiğini ifade ederek, "Etkinliğe arkadaşlarımla katıldım. Ormanlar hem doğa hem de insan sağlığı için çok faydalı. Doğayı temiz tutmalı ve korumalıyız." dedi.

Hakkari

Hakkari'de Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım'ın da katılımıyla Depin mevkisinde çevre temizliği yapıldı.

Karadağ, yaptığı konuşmada, etkinlikle farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını vurgulayarak, "Ormanlar ülkemiz için çok önemli. Sahip çıkmalıyız. Büyüklerimizin gösterdiği örnek davranışla çocuklarımız da aynı yoldan ilerliyor. Etkinliğe katılan herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Sporcuların da rafting yaptığı etkinlikte katılımcılar, Seyir Tepesi'ne kadar yürüdü.Muş

Muş'ta tarihi Murat Köprüsü çevresindeki yaklaşık 900 metrekare üzerine kurulu Sultan Alparslan Parkı'nda 500 kişi çöp topladı.

Ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kitap Kafe'nin önünde buluşan gençler, halay çekti.

Etkinliğe katılan Vali Yardımcısı Cihat Abukan, gazetecilere, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yurtlarında öğrencilerle temizlik yaptıklarını ifade etti.

Ormanlara sahip çıkılması gerektiğini aktaran Abukan, "Gençlerimiz ve gönüllülerimizle 3 kilometrelik alanda çöp topladık. Katılımcılara ekmek arası köfte ikram ettik. Gençlerimizi etkinlikten sonra Muşspor ve Elazığspor maçına götüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir de alanda yaklaşık 500 torba çöp topladıklarını anlatarak, "Şenlik havasında bir etkinlik düzenledik. Hava çok güzeldi. Gençlerimiz halay çekti. Toplanan atıkları çöp alanına götüreceğiz." dedi.

Etkinliğe, Muş Orman İşletme Müdürü Ufuk Çelik de katıldı.

Bitlis

Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yurtlarında kalan 250 öğrenci Kent Ormanı'nda çevre temizliği yaptı.

Etkinliğin ardında gazetecilere açıklama yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, gençlerle ormanlara ve çevreye olan duyarlılığı arttırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA