Adnan Beker kimdir, nereli, hangi partiden? Milletvekili Adnan Beker hayatı, evli mi?

Ankara Milletvekili Adnan Beker, Cumhuriyet Halk Partisi’ne katıldı. Daha önce İYİ Parti’den istifa eden ve bağımsız olarak görevini sürdüren Beker’in CHP’ye geçişi, parti içinde ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Adnan Beker kimdir, nereli, hangi partiden soruları ise kamuoyunca merakla raştırılmaya başlandı.

Beker'in rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında taktı. Beker yaptığı açıklamada, siyasi tecrübelerini CHP çatısı altında değerlendireceğini ve partisinin iktidara gelmesi için çalışacağını belirtti. ADNAN BEKER KİMDİR?

Ankara Milletvekili Adnan Beker, iş insanı kimliğiyle öne çıkan ve siyasi kariyeri boyunca farklı partilerde görev almış bir isimdir. 1964 yılında Yozgat'ta dünyaya gelen Beker, petrol, inşaat ve enerji sektörlerinde faaliyet göstererek iş dünyasında kendine önemli bir yer edinmiştir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği ve Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Üyeliği gibi görevlerde bulunarak, ticaret ve ekonomi alanındaki deneyimlerini geliştirmiştir. Siyasi kariyerine 2009 yılında Milliyetçi Hareket Partisi'nden Pursaklar Belediye Başkan adayı olarak adım atan Beker, 2019 yerel seçimlerinde CHP listesinden, İYİ Parti kontenjanından Çankaya Belediye Meclis Üyesi seçildi. Aynı dönemde Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Grup Başkanvekilliği görevini de üstlendi. 2023 genel seçimlerinde İYİ Parti'den Ankara milletvekili seçilen Adnan Beker, Kasım 2023'te partisinden istifa ederek bağımsız milletvekili olarak yoluna devam etti. 4 Mart 2025'te ise Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldığını duyurdu. Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum. Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!