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Aksaray-Ankara yolunda yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü 33 yaralı!

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Aksaray-Ankara yolunda yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü 33 yaralı!
Aksaray’da otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 33 kişi yaralandı. Olay yerinde incelemede bulunan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, tur otobüsünün Balıkesir’den Kapadokya’ya doğru gittiğini belirtti. Öte yandan 7 kişinin öldüğü kaza anının kamera görüntüleri ortaya çıktı.

 

Aksaray-Ankara kara yolu Acıpınar mevkisinde Nurhan Hazer yönetimindeki 45 HB 0560 plakalıtur otobüsü henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

Olay yerinde incelemede bulunan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, tur otobüsünün Balıkesir'den Kapadokya'ya doğru gittiğini belirtti.

Otobüsün, Aksaray'a 25 kilometre kala Acıpınar mevkisinde yol kenarına devrildiğini ifade eden Kumbuzoğlu, "Malesef bu trafik kazası sonucunda 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İlk belirlemelere göre de 25 yaralımız var. Aksaray Devlet Hastanesi'ne sevklerini yaptık. Soruşturma başlatılmıştır ve takip ediliyor. En kısa zamanda sonuçlandırılarak gereği yapılacaktır. Aksaray'ımıza baş sağlığı, ölenlere de Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Kaza anı kamerada!

Öte yandan 7 kişinin öldüğü, 33 kişinin yaralandığı kaza anının kamera görüntüleri ortaya çıktı. 

7 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından kaza anının görüntülerini paylaşarak açıklamalarda bulundu.  Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Aksaray Merkez ilçe E-90 karayolu üzerinde, Balıkesir'den Kapadokya bölgesine seyir halinde bulunan ve içerisinde 2 şoför, 1 rehber ve 41 yolcunun bulunduğu tur otobüsü yoldan çıkarak devrilmiştir. Kazada maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2 vatandaşımız ağır olmak üzere 33 vatandaşımız da yaralanmıştır. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

 

"3 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini duyurdu:

"Aksaray-Ankara karayolunda meydana gelen otobüs kazasıyla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

Kaynak: AA

  • #Aksaray #Ankara

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