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Artvin’de heyelan: 2 ev zarar gördü

Artvin’de heyelan: 2 ev zarar gördü
Artvin’de heyelan nedeniyle bir mahalle yolu ulaşıma kapandı, 2 ev zarar gördü.

Merkeze bağlı Çamlık Mahallesi Kuşkanet Deresi mevkisinde yamaçtan kopan toprak kütlesi, Çamlık Mahallesi-Kafkasör yolu ile yolun alt tarafındaki bazı evlerin bulunduğu alana sürüklendi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.

Heyelan sebebiyle mahallenin Kafkasör turizm alanıyla bağlantısını sağlayan yol ulaşıma kapanırken, Yavuz Öztürk ve Cemal Ağırbaş'ın yazlık olarak kullandıkları 2 ev ve eklentileri zarar gördü.

Balçık ve toprağın dolduğu evlerdeki eşyaların büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.

Bölgede incelemelerde bulunan ekiplerce hasar tespit çalışması başlatıldı.

Mahalle muhtarı Bayram Durmuş, büyük bir heyelan yaşadıklarını söyledi.

Elektrik kesintisi üzerine yapılan alan taramasında heyelanın fark edildiğini aktaran Durmuş, "Yukarıdan aşağıya kocaman bir parça kopmuş. 100 metrelik bir alanda heyelan olmuş, yolu kapatmış" diye konuştu.

Cemal Ağırbaş da heyelanda evinin ve eklentilerinin zarar gördüğünü belirterek, "Evin içine heyelan dolmuş. Temizlemeye çalışıyorum ama ne kadar temizlerim bilmiyorum. Hasarım çok fazla. Eşyalarım kullanılamaz vaziyette. Dolap devrilmiş, televizyon düşmüş. Evde kullanılacak bir şey kalmamış" ifadesini kullandı.

Öte yandan Artvin şehir merkezi ile Kafkasör turizm alanı arasında farklı noktalarda yaşanan heyelanlar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kaynak: AA

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