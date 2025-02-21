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Asi Nehri’nde erkek cesedi bulundu

Asi Nehri’nde erkek cesedi bulundu
Hatay’da Asi Nehri’nde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Akşam saatlerinde merkez Antakya ilçesi Atatürk Parkı yakınında Asi Nehri'nde bir kişinin hareketsiz halde akıntıyla sürüklendiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dalgıç ekiplerce sudan çıkarılan cesedin, bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kimliği belirsiz erkeğin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cesedin kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

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