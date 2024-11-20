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Bakan Memişoğlu Yenidoğan Çetesi soruşturmasının detaylarını paylaştı

Bakan Memişoğlu Yenidoğan Çetesi soruşturmasının detaylarını paylaştı
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yenidoğan Çetesi’ne ilişkin bakanlığın, emniyet ve yargı ile tam bir eş güdüm halinde çalışması ile çetenin çökertildiğini belirterek, bebek ölümleri ile çete arasındaki bağın 16 Eylül’de kurulduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin soruşturmanın detaylarını adım adım anlattı.

"İnsanlıktan Nasibini Almamışlar Çetesi'nde, hayatın olağan akışında akla hayale gelmesi güç, canice bir hadise söz konusu. Sağlık müdürlüğümüz, kolluk birimlerimiz ve yargı mercilerince tam bir eş güdüm içerisinde çalışarak, bu çeteyi çökerttik."

"Adli soruşturma yazımızla başladı"

Tek tek tarih veren Bakan Memişoğlu,  "5 Mayıs 2023 tarihli yazımızla, adli soruşturmanın başlatılması bizim tarafımızdan sağlandı. Emniyet makamlarının isteği doğrultusunda ilk eş zamanlı olağan dışı denetim, 25 Eylül 2023 tarihinde, özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım servislerine yönelik gerçekleştirildi" dedi.

"26 Nisan 2024'e kadar bizimle belge paylaşımı yapılmadı"

Memişoğlu, adli soruşturmanın gizlilik içinde yürütüldüğüne dikkati çekti.

"Organize suç örgütü, fiilen 26 Nisan 2024 tarihinde çökertildi. 5 Mayıs 2023 ile operasyonun gerçekleştirildiği 26 Nisan 2024 tarihleri arasında gizlilik kararı çerçevesinde, yargı mercileri tarafından bakanlığımıza soruşturma içeriğiyle ilgili herhangi bir belge paylaşımı yapılmadı."

"İlliyet bağı eylül ayında kuruldu"

Sağlık Bakanı, organize suç örgütü ile bebek ölümleri arasındaki bağın ise bilirkişi raporu ile, 16 Eylül tarihinde ortaya çıkarıldığını söyledi.

"Bebek ölümleriyle örgütün eylemleri arasında illiyet bağı olup olmadığının araştırılması, bizden ilk kez 28 Haziran 2024 tarihinde talep edildi. Bilirkişi tarafından hazırlanan 16 Eylül 2024 tarihli raporda, bebek ölümlerinde şüphelilerin sorumlu olduğu kanaati belirtildi."

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Bebek #Kemal Memişoğlu

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