GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,44
EURO
50,70
STERLİN
58,39
GRAM
6.919,00
ÇEYREK
11.364,18
YARIM ALTIN
22.606,23
CUMHURİYET ALTINI
45.070,19
GÜNCEL Haberleri

Beşiktaş’ta bulunan cesedin Rus yüzücüye ait olduğu belirlendi

Beşiktaş’ta bulunan cesedin Rus yüzücüye ait olduğu belirlendi
Beşiktaş’ta denizde bulunan erkek cesedinin, İstanbul Boğazı’nda 24 Ağustos 2025’te düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda kaybolan Nikolai Andreevich Svechnikov’a ait olduğu belirlendi.

Kuruçeşme Sahili'nde bulunduktan sonra Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cesedin kimlik tespitine ilişkin incelemeler tamamlandı.

Rusya'dan geldikleri İstanbul Havalimanı'ndan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri eşliğinde Adli Tıp Kurumuna gelen Svechnikov'un anne ve babasından alınan DNA örnekleriyle karşılaştırma yapıldı.

Testler sonucunda cesedin Nikolai Andreevich Svechnikov'a ait olduğu belirlendi.

Svechnikov'un cenazesinin, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

Rus yüzücü kaybolmuştu

Kuruçeşme Sahili'nde tekne ve karadaki bazı vatandaşlar, deniz kıyısında ceset olduğunu fark etmiş, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edilmişti.

Ekiplerce kıyıya çıkarılan ve üzerinden herhangi kimlik çıkmayan ceset, olay yerindeki çalışmaların ardından incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

Baş bölgesi ile kollarının olmadığı belirlenen cesedin, İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos 2025'te 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılan Rus yüzücü Svechnikov'a ait olup olmadığının tespiti için Rusya'dan İstanbul'a gelen ailesi, Adli Tıp Kurumunda DNA örneği vermişti.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER