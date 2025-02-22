Çocukla hırsızlığa çıkan kadın güvenlik kamerasına yansıdı

Alınan bilgilere göre, Nusaybin ilçesi Abdulkadir Paşa Mahallesi'nde bir apartmana giren hırsız, katlarda kapı önünde bulunan ayakkabıları bir poşete doldurup kayıplara karıştı.
O anlar, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
Alınan bilgilere göre, Nusaybin ilçesi Abdulkadir Paşa Mahallesi'nde bir apartmana giren hırsız, katlarda kapı önünde bulunan ayakkabıları bir poşete doldurup kayıplara karıştı.
O anlar, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
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