Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025’te ihracat rekoru kırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılında Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunun kırıldığını açıkladı. Erdoğan, “Aralık ayında 26,4 milyar dolarla aylık bazda yeni bir ihracat rekoruna imza attık. 2025 yılı mal ve hizmet ihracatımızın 396,5 milyar dolara ulaştığını tahmin ediyoruz.“ dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde 2025 yılı ihracat rakamlarının açıklandığı programda konuştu.

Erdoğan, "Dış ticaret dahil ekonominin bütün alanlarında belirlediğimiz hedeflerin küresel gelişmelerden bağımsız ele alınması beklenemez. Bu dönemde ister menfi ister müspet olsun her olay bizi de etkilemektedir. Küresel ekonomideki belirsizliklerin her ülke gibi Türkiye'ye de yansımaları oluyor.” dedi.

İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gazze'de son asrın en büyük soykırımlarından biri yaşandı. Çabalarımızla sağlanan ateşkese rağmen İsrail hükümeti insani yardım girişlerini engellemeye, sivilleri katletmeye, istikrarsızlık üretmeye devam ediyor. Uluslararası sistem, özellikle BMGK yine kendisinden beklenenleri yerine getiremedi. Bunun da bedelini maalesef Gazzeli mazlumlar ödedi." ifadelerini kullandı.

Erdoğan "Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 5. yılına girmekte. Son aylarda savaşın Karadeniz'deki ticareti tehdit eder boyutlara geldiği görülüyor. Bu savaşın adil bir barışla sona ermesi temennimizdir. Barışa giden yolun açılması için her türlü sorumluluğu almaya talibiz. Biz ne rol yapma peşindeyiz ne de zulüm üzerinden çıkar sağlamanın hesabı içerisindeyiz. Çatışmalardan menfaat devşirme gibi bir anlayışımız asla olmadı. Bugün de yoktur. Bizim dış politikamızın esası düşman üretmek değil, dost kazanmaktır. Kavgayla kaybetmek yerine dostlukla birlikte kazanalım istiyoruz.” diye konuştu.

"YÜZÜNÜ ANKARA'YA DÖNENLER KAZANACAK”

Erdoğan, "Türkiyesiz denklem kurulamayacağı herkes tarafından anlaşılmıştır. Fevri çıkışlar afaki söylemler eninde sonunda gerçeğin duvarına toslamış, Türkiye'nin vazgeçilmezliği defalarca kanıtlanmıştır. Türkiye'yi yanına alan kazanacak, karşısına alan kaybedecektir. Yüzünü Ankara'ya dönenler kazanacak, kıblesini şaşıranlar, kısa vadeli düşünenler, emperyalistlere lejyoner yazılanlarsa kaybedecektir. Gerilime yatırım yapanlara inat biz herkesin hayrına olacak bir barış ve güvenlik kuşağı kurmanın mücadelesini veriyoruz." dedi.

"2025'TE İHRACAT REKORU KIRILDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralık ayında 26,4 milyar dolarla aylık bazda yeni bir ihracat rekoruna imza atıldığını açıkladı.

Erdoğan şöyle devam etti:

"-Aralık ayında geçen seneye göre net 3 milyar dolar artış sağlandı. İlk defa aylık ihracatımız 26 milyar dolar eşiğini aşmış oldu. 2025 yılı mal ihracatımızda da benzer rekor söz konusu.

-2025 yılı mal ve hizmet ihracatımızın 396,5 milyar dolara ulaştığını tahmin ediyoruz.

-2002 yılında yüzde 50 civarında olan ihracatın ithalatı karşılama oranı 2025 yılında yüzde 74,8 olmuştur.

-2024 yılında 1 trilyon 260 milyar dolar olan ekonomimizi, 2025 yılı üçüncü çeyreğinde 1 trilyon 538 milyar dolara taşıyarak yeni bir rekor daha kırdık.

-Önceki yıla kıyasla yüzde 4,5 artan mal ihracatımız toplam 273,4 milyar dolara ulaştı. Böylece cumhuriyet tarihimizin en yüksek yıllık ihracatını gerçekleştirdik.

-2025 yılına ait rekorlarımız bununla bitmiyor. Geçen yılın ilk 10 ayında mal ihracatımızda artış kaydedildi. 2025 yılında net mal ihracatımız 11,7 milyar dolar artış yaşandı.

-2025 yılının 3. çeyreğinde yüzde 3,7 oranında büyüme kaydeden ekonomimiz tam 21 çeyrektir kesintisiz büyümeyi sürdürüyor.

-2025 yılında 33 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı. En fazla ihracat yapan 5 ilimiz 57,8 milyar dolarla İstanbul birinci. 35,1 milyar dolarla Kocaeli ikinci. 23,6 milyar dolar ile İzmir üçüncü. 20 milyar dolar ile Bursa dördüncü. 13,2 milyar dolarla Tekirdağ beşinci olmuştur.

-İthalatta 2025 yılını 365,5 milyar dolarla kapattık.

-Otomotiv sektöründe yıllık 1,5 milyon araç üretimi, 41 milyar doları aşan ihracatla Avrupa'nın 4., dünyanın 12. en büyük üretim üssü konumundayız."

-Yerli ve milli markamız Togg'un yeni modelleriyle Avrupa pazarında yer alması, mühendislik ve tasarım gücümüzü ortaya koyuyor.

-2002 yılında 248 milyon dolar olan savunma ihracatımız, geçen sürede 40 kat artışla 2025 yılında 9 milyar 870 milyon dolara yükseldi.

-Türkiye, Avrupa Birliği'nin en büyük 5. ticaret ortağı haline gelmiş ve ticaret hacmimiz 2025 yılında 232,7 milyar dolar seviyesine çıkmıştır."

"GÜMRÜK BİRLİĞİ REVİZYONU ŞART"

Gümrük Birliği'nin revizyonunun şart olduğunu belirten Erdoğan "Avrupa Birliği'nin ortaklık hukukuna sadık kalmasını bekliyoruz." dedi.

"2026 YILI İÇİN HEDEFİMİZ 410 MİLYAR DOLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2026 yılı için hedefimiz; 282 milyar doları mal ihracatı 128 milyar doları hizmetler ihracatı olmak üzere toplam 410 milyar dolar ihracat. 2026 yılı hedefimizi de aşacağımıza yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi