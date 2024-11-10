Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Müze Köşkü’nün açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’da 11 yıl yaşadığı Atatürk Müze Köşkü’nün açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ün kullandığı eşyaları inceledi, Atatürk’e hediye edilen eşyalar ile yazı takımı ve radyosu hakkında bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Müze Köşkü'nde, tarihçi ve yazar Murat Bardakçı ve öteki ilgililer tarafından karşılandı. Erdoğan ve beraberindekiler, açılışın ardından köşkü gezip, yetkililerden bilgi aldı.
Köşkte Atatürk'ün 1912 yılında Trablusgarp'ta Fuat Bulca ile çektirdiği fotoğrafı inceleyen Erdoğan, Murat Bardakçı'ya, "Murat Bey, ne diyorlar bize? 'Libya'ya niye gidiyorsunuz?' Diyenler kim, malum. Bak gitmiş işte." dedi.
Bardakçı'nın, Cumhuriyet'in kurucu kadrosunun Trablusgarp'ta bulunduğunu belirtmesi üzerine Erdoğan, "Hala konuşuyorlar ya." ifadesini kullandı.
Erdoğan, Atatürk'ün kullandığı eşyaları inceledi, Atatürk'e hediye edilen eşyalar ile yazı takımı ve radyosu hakkında bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de göreve başlayan elçilerin Atatürk'e güven mektubu sunduğu Elçilik Kabul Salonunda da incelemede bulundu. Erdoğan, burada sergilenen bir kilitli dolap hakkında bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, açılışta, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.
Kaynak: AA
#Recep Tayyip Erdoğan#10 Kasım#Mustafa Kemal Atatürk
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