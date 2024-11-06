Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’a tebrik!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’de yeniden başkan seçilen Donald Trump’ı sosyal medya hesabı üzerinden tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden ABD'nin 47'nci başkanı seçilen Donald Trump'ı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump'ı tebrik ediyorum. Daha adil bir dünya için daha fazla çaba sarf edileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde;
"Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump'ı tebrik ediyorum.
"SAVAŞLARIN SON BULMASINI TEMENNİ EDİYORUM"
Amerikan halkının seçimiyle başlayacak olan bu yeni dönemde, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini, Filistin meselesi ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel çapta yaşanan krizlerin, savaşların son bulmasını temenni ediyor; daha adil bir dünya için daha fazla çaba sarf edileceğine inanıyorum.
Seçimlerin dost ve müttefik ABD halkı ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum."
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