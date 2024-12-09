GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
GÜNCEL Haberleri

Doğaseverler yaban hayatı için yürüdü

Doğaseverler yaban hayatı için yürüdü
Erzurum’un Oltu ilçesinde doğaseverler, yaban hayata destek için karlı arazide yürüdü. Grup, yanlarında taşıdıkları 10 balya otla 30 kilo buğdayı araziye bıraktı.

Oltu ilçesinde her hafta sonu doğa yürüyüşüne çıkan grup, dün yaban hayatına destek için dağları aştı. Oltu Yaban Hayatı Koruma Sahası Damlıca mevkisinde 10 kilometrelik doğa yürüyüşü yapan grup, yanlarında getirdikleri 10 balya otla 30 kilo yemi araziye bıraktı. Yürüyüş grubundan Mustafa Yıldırım, bu hafta yem bulmakta zorlanan yaban hayata destek için yola çıktıklarını söyledi.

Oltu Milli Parklar Şubesi'nin desteğiyle bu haftaki yürüyüşlerinde araziye ot ve buğday bıraktıklarını ifade eden doğaseverlerden Kaan Yavuz, yaban hayatın yoğun olduğu noktaları yemlediklerini kaydetti.

Kaynak: DHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER