Ferdi Tayfur bugün İstanbul’da son yolculuğuna uğurlanacak
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Arabesk müziğin usta seslerinden Ferdi Tayfur’un vefatı Türkiye’nin dört bir yanındaki sevenlerini derinden üzdü. Seslendirdiği birçok şarkıyla hayranlarının hatıralarında izler bırakan sanatçı bugün İstanbul’da son yolculuğuna uğurlanacak.
Türkiye'de arabesk müzik denince adı en önde gelenlerden oldu. Sesi ve tarzıyla müzik dünyasına damgasını vurdu.
Şarkıları kimi zaman sevenlere tercüman oldu. Kimi zaman ise söylenmek istenenler onun sözleriyle muhatabına aktarıldı.
Onu bir kez olsun görmek için bazen yüz binler konserlerine koştu. Ulaşamayan sayısız hayranı ise filmlerine akın etti.
Ferdi Tayfur'un tavrına, duygusuna ve şarkılarına hayran olan milyonlar artık, hayatlarındaki bir parçayı hatıralarına gömmeye hazırlanıyor.
İlk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde
Türk müziğinin usta sanatçısı Ferdi Tayfur İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak.
Sanatçı için Atatürk Kültür Merkezi'nde bir tören düzenlenecek.
Ferdi Tayfur'un cenazesi Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından, Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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