FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in öldüğü duyuruldu

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen’in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Gülen’in ölüm haberini kendisine yakın Herkül sitesi duyurdu.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen'in kaldırıldığı hastanede öldü.
Herkul adlı internet sitesinin sosyal medya hesabı X'te yapılan açıklamada "Ömrünün her anını din-i mübiîn-i İslam'a ve insanlığa hizmet için sarfeden Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi bugün (20 Ekim) ruhunun ufkuna yürümüştür. Defin işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi kamuoyu ile paylaşılacaktır” denildi.
YEĞENİ DE DOĞRULADI
FETÖ lideri Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla ölüm haberlerini doğruladı.
FETHULLAH GÜLEN KİMDİR?
Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fetullah Gülen 27 Nisan 1941 Erzurum Pasinler doğumlu vaiz, imamdır. Fethullah Gülen, "altın nesil” yetiştirmek iddiasıyla cemaat adı altında kurduğu terör yapılanmasıyla 15 Temmuz darbe girişimi ile düzenleyerek anayasal düzeni ortadan kaldırmaya çalıştı.
21 Mart 1999'da; sağlık problemlerini sebep gösteren Gülen, Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçtı. O tarihten bu yana Pensilvanya eyaletinde kaçak olarak yaşadı
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