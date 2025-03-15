Hurda teşvik yasası 2025 ne zaman? Hurda teşviki yürürlüğe girdi mi? 25 yaş üstü (2000 model altı) araç sahiplerinin ÖTV’siz araç alımı Meclis’ten geçti mi?

Otomotiv sektörü, hurda teşvikiyle ilgili gelişmeleri heyecanla takip ediyor. 25 yaş ve üzerindeki 3 milyondan fazla araç sahibi, bu teşvikle ilgili en son bilgilere odaklanmış durumda. Eğer teklif yasalaşırsa, 25 yaş ve üzerindeki araç sahiplerine önemli fırsatlar sunulacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan kanun teklifine göre, 2000 model ve daha eski araç sahipleri, sıfır kilometre araç alarak ÖTV muafiyetinden faydalanabilecek. Bu düzenleme, eski araçların geri dönüşümünü teşvik etmeyi ve çevre dostu yerli üretim araçlarının satışını artırmayı amaçlıyor. Teklif, araçlarını hurdaya teslim eden sahiplerine sadece bir kez, ÖTV’siz yeni araç alma hakkı tanınmasını öngörüyor. Peki, 25 yaş ve üzerindeki araç sahipleri, ÖTV muafiyetiyle hangi araçları alabilecek? Hurda teşviki ne zaman yürürlüğe girecek? İşte tüm detaylar...

Hurda teşviki ve ÖTV muafiyetiyle ilgili son gelişmeler, otomotiv sektöründe ve araç sahiplerinin gündeminde büyük bir yer tutuyor. 25 yaş ve üzerindeki araç sahipleri, yeni yasa tasarısının ne zaman yürürlüğe gireceğini ve bu düzenlemelerden nasıl faydalanabileceklerini merak ediyor.

Özellikle 2000 model ve daha eski araç sahipleri, eski araçlarını hurdaya vererek sıfır kilometre araç almayı ve büyük vergi avantajları elde etmeyi planlıyor. Peki, bu teşvikle ilgili düzenlemeler ne zaman uygulanmaya başlanacak ve araç sahiplerine hangi fırsatları sunacak? 25 yaş ve üzerindeki araç sahipleri, ÖTV muafiyetiyle hangi araçları satın alabilecek? Hurda teşviki ne zaman devreye girecek?

HURDA TEŞVİKİ ÖTV'SİZ ARAÇ ALIMI YASASI ÇIKTI MI?

Hurda teşvikiyle ilgili hazırlanan yasa teklifiyle ilgili şu anda yeni bir gelişme bulunmamaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, geçtiğimiz aylarda Özel Tüketim Vergisi kanununda değişiklik yapılmasına yönelik bir teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmuştu. Bu kanun teklifi, şu an Meclis'te görüşülmeyi bekliyor.

Kanun teklifinde eski otomobillerin geri dönüşüme kazandırılmasını ve bu araçların yerine daha çevre dostu ve güvenli yerli üretim araçlarının alınmasını teşvik etmeyi hedeflendi.

HURDA TEŞVİKİ İLE ÖTV'SİZ HANGİ ARAÇLAR ALINABİLECEK?

Teklif ile 25 yaş ve üzeri taşıtların yenilenerek ekonomiye kazandırılması, bu araçların ithalatının azaltılması, akaryakıt israfının önlenmesi ve çevre kirliliğinin engellenmesi amaçlanıyor.

Gerekçe olarak ise şu açıklama yapıldı: "TÜİK verilerine göre, 2023 yılı sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 28 milyon 740 bin 492 olarak açıklanmış, bu sayı 2024 yılının Ağustos ayında 30 milyonu aşmıştır. Ayrıca, TÜİK'e göre Türkiye'deki trafiğe kayıtlı araçların yaş ortalaması 14,5 olarak hesaplanmıştır. Araç sayısının yüzde 25'lik kısmı ise 21 yaşından büyük taşıtlardan oluşmaktadır.Yaşlı araçlar, bakım ve onarım masrafları açısından yük oluşturmakta, aynı zamanda trafikte can ve mal kaybına yol açabilecek tehlikeler arz edebilmektedir. Bunun yanı sıra çevreye ve ekonomiye de zarar vermektedirler. Bu nedenle, 25 yaş ve üzeri araçların geri dönüşüme kazandırılması, hem ekonomik hem de çevre güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır.

25 yaş ve üzeri araçların geri dönüşüme verilmesini teşvik amacıyla, bu araçları geri dönüşüme veren kişilere, yalnızca bir defalığa mahsus olmak kaydıyla, Türkiye'de üretilmiş sıfır araçların Özel Tüketim Vergisi'nden muaf tutulması önemli bir adım olacaktır."

Açıklamada, hurda teşviki kapsamında alınabilecek araçların, "Türkiye'de üretilmiş olan araçlar" olduğu belirtilmiştir.

‘12 MODEL KAPSAM DAHİLİNE GİRİYOR'

Teklifte yerli üretim araçların kapsam dahiline alınması öngörülüyor. Teklif olduğu gibi yasalaştığı taktirde 6 farklı markanın 12 modeli kapsam dahiline giriyor. Bu modeller Togg T10X, Toyota CH-R, Hyundai Bayon, Hyundai i20, Hyundai i10, Ford Tourneo Custom, Ford E-Transit, Ford Transit, Fiat Fiorino, Fiat Egea Cross, Fiat Egea ve Türkiye'de yeni üretilmeye başlanan VW Transporter.

Kaynak: Haber Merkezi