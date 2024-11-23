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Karadeniz Bölgesi için yoğun kar ve sağanak uyarısı

Karadeniz Bölgesi için yoğun kar ve sağanak uyarısı
Karadeniz Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, gece saatlerinden sonra Orta Karadeniz'de Çorum çevreleri ile Samsun ve Amasya'nın 600 metre üzeri yükseklerinde kuvvetli (5-20 cm), yarın ilk saatlerden itibaren Tokat ile Ordu'nun 600 m üzeri yükseklerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Ordu‘nun kıyı kesimleri ile düşük rakımdaki ilçelerinde ise şiddetli (50-100 kg/m2) sağanak yağış bekleniyor. 

Batı Karadeniz 

Bugün öğle saatlerinden itibaren (Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Çankırı'nın kuzey ve batısı ile akşam saatlerinden sonra Sinop) kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra ani soğumayla birlikte 400 metre rakım üzeri yükseklerde yoğun kar yağışı (20 cm üzeri) şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yarın da bölgenin iç kesimlerinde kar yağışlarının aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz

Yarın sabah saatlerinden itibaren Giresun ile Trabzon'un batısında şiddetli (51-100 kg/m2) , Trabzon ve Rize'de kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 kg/m2) sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize illerinin 600 m rakım üzeri yükseklerinde yoğun kar yağışı şeklinde etkili olması bekleniyor. 

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Karadeniz Bölgesi #Kar Yağışı #Sağanak #Meteoroloji

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