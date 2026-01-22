GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Kaş’ta fırtına: Ağaçlar söküldü, elektrik direkleri devrildi

Kaş’ta fırtına: Ağaçlar söküldü, elektrik direkleri devrildi
Antalya’nın Kaş ilçesinde saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle ağaçlar kökünden sökülürken, elektrik direkleri devrildi ve bir okulun çatısında hasar oluştu.

Turistik ilçede dün akşam etkisini göstermeye başlayan ve saatteki hızı 50 ila 70 kilometreyi bulan fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi.

Fırtına nedeniyle bazı ağaçlar kökünden söküldü, elektrik direkleri devrildi. Bazı evlerin çatılarında kurulu güneş enerjisi panelleri yerinden koparak sokağa savruldu.

Bir evin üzerine ağaç devrilirken, bazı iş yerleri ve dükkanlarda da hafif hasar oluştu. İşletmelere ait tabela ve çeşitli malzemeler zarar gördü.

Fırtına, Kalkan Mahallesi'ndeki Kalkan İlkokulu ve Ortaokulunun çatısına da zarar verdi.

Kaş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, devrilen ağaçları kaldırdı.

Yağışın da aralıklarla görüldüğü ilçede, fırtınanın etkisini geç saatlere kadar sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

