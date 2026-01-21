Konya’daki valilik binasında sürpriz değişim! Yeni işlevi belli oldu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Kültür ve Sanat Projeleri Basın Toplantısı”nda kentin kültür, sanat ve turizm vizyonuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Altay, toplantıda paylaşılan başlıkları sosyal medya hesabından da kamuoyuyla paylaştı.
Darülmülk Konya Vizyonu ile Kalıcı Kültür Politikaları
Başkan Altay, kültür ve sanatı Konya'nın tarihsel birikimini merkeze alan Darülmülk Konya vizyonu doğrultusunda ele aldıklarını belirterek, bu anlayışın geçici değil kalıcı bir değer üretmeyi hedeflediğini vurguladı.
Arkeolojik Miras Kültür Turizmiyle Buluşuyor
Konya'nın sahip olduğu arkeolojik mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılmasının öncelikleri arasında yer aldığını ifade eden Altay, bu çalışmalarla birlikte kültür turizminin de güçlendirildiğini söyledi.
Müzeler, Sergiler ve Gençler İçin Yeni Alanlar
Müze ve sergi alanlarıyla Konya tarihinin yaşayan bir deneyime dönüştürüldüğünü belirten Başkan Altay, Eski Valilik Binası'nın gençler için nitelikli bir kütüphane ve Konya tanıtım merkezi olarak yeniden işlevlendirileceğini açıkladı.
Başkan Altay'ın açıklamaları, toplantının ardından sosyal medya hesaplarından da paylaşılırken, Konya'nın kültür ve sanat alanındaki vizyonu kamuoyundan yoğun ilgi gördü.
(Meltem Aslan)