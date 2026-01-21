GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’daki valilik binasında sürpriz değişim! Yeni işlevi belli oldu

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’daki valilik binasında sürpriz değişim! Yeni işlevi belli oldu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Kültür ve Sanat Projeleri Basın Toplantısı”nda kentin kültür, sanat ve turizm vizyonuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Altay, toplantıda paylaşılan başlıkları sosyal medya hesabından da kamuoyuyla paylaştı.

Darülmülk Konya Vizyonu ile Kalıcı Kültür Politikaları

Başkan Altay, kültür ve sanatı Konya'nın tarihsel birikimini merkeze alan Darülmülk Konya vizyonu doğrultusunda ele aldıklarını belirterek, bu anlayışın geçici değil kalıcı bir değer üretmeyi hedeflediğini vurguladı.

Arkeolojik Miras Kültür Turizmiyle Buluşuyor

Konya'nın sahip olduğu arkeolojik mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılmasının öncelikleri arasında yer aldığını ifade eden Altay, bu çalışmalarla birlikte kültür turizminin de güçlendirildiğini söyledi.

Müzeler, Sergiler ve Gençler İçin Yeni Alanlar

Müze ve sergi alanlarıyla Konya tarihinin yaşayan bir deneyime dönüştürüldüğünü belirten Başkan Altay, Eski Valilik Binası'nın gençler için nitelikli bir kütüphane ve Konya tanıtım merkezi olarak yeniden işlevlendirileceğini açıkladı.

Başkan Altay'ın açıklamaları, toplantının ardından sosyal medya hesaplarından da paylaşılırken, Konya'nın kültür ve sanat alanındaki vizyonu kamuoyundan yoğun ilgi gördü.

(Meltem Aslan)

