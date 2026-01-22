Konya yolu trafiğe kapatıldı! 40 gün sürecek

Alanya Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, aşırı kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Alanya–Hadim İl Yolu ile bu güzergâha bağlı bazı yolların araç trafiğine elverişsiz hale geldiği bildirildi. Can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla söz konusu yolların geçici süreyle ulaşıma kapatıldığı duyuruldu.
HANGİ YOLLAR KAPATILDI?
Belediyenin yol ağı içerisinde yer alan Alanya–Hadim İl Yolu'nun yanı sıra bu güzergâha bağlı Gökbel, Cindi, Söğüt, Dikmetaş, Sülüklü, Gömürgen ve Demirkapı Glesandra yolları, olumsuz hava koşulları sebebiyle araç trafiğine kapatıldı.
KAPATMA TARİHLERİ AÇIKLANDI
İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu'nun Hidro-Meteorolojik Afetler ve Kış Tedbirleri konulu kararları doğrultusunda alınan uygulamanın, 22 Ocak 2026 ile 1 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli olacağı belirtildi.
VATANDAŞLARA UYARI
Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için yapılan uyarılara dikkat etmelerini ve alternatif güzergâhları kullanmalarını istedi. Yol durumuna ilişkin güncel bilgilerin resmi kanallar üzerinden takip edilmesi önemle vurgulandı.
(Meltem Aslan)