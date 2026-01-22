GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya yolu trafiğe kapatıldı! 40 gün sürecek

Meltem Aslan
İnternet Editörü

Güncelleme Tarihi:

Konya yolu trafiğe kapatıldı! 40 gün sürecek

Alanya Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, aşırı kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Alanya–Hadim İl Yolu ile bu güzergâha bağlı bazı yolların araç trafiğine elverişsiz hale geldiği bildirildi. Can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla söz konusu yolların geçici süreyle ulaşıma kapatıldığı duyuruldu.

HANGİ YOLLAR KAPATILDI?

Belediyenin yol ağı içerisinde yer alan Alanya–Hadim İl Yolu'nun yanı sıra bu güzergâha bağlı Gökbel, Cindi, Söğüt, Dikmetaş, Sülüklü, Gömürgen ve Demirkapı Glesandra yolları, olumsuz hava koşulları sebebiyle araç trafiğine kapatıldı.

KAPATMA TARİHLERİ AÇIKLANDI

İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu'nun Hidro-Meteorolojik Afetler ve Kış Tedbirleri konulu kararları doğrultusunda alınan uygulamanın, 22 Ocak 2026 ile 1 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli olacağı belirtildi.

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için yapılan uyarılara dikkat etmelerini ve alternatif güzergâhları kullanmalarını istedi. Yol durumuna ilişkin güncel bilgilerin resmi kanallar üzerinden takip edilmesi önemle vurgulandı.

(Meltem Aslan)

