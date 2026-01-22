GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Beyşehir Gölü Milli Parkı bu kez göçmen pelikanlara ev sahipliği yaptı

Türkiye’nin önemli sulak alanları arasında yer alan Beyşehir Gölü Milli Parkı, kış mevsiminde bu kez göçmen pelikanlara ev sahipliği yaptı.

Dondurucu soğukların etkisiyle göl kıyılarının buzla kaplandığı Beyşehir'de, sahil kesiminde görülen pelikanlar vatandaşların ve fotoğraf tutkunlarının yoğun ilgisini çekti. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle göl kıyılarının yüzeyinin büyük bölümünün donması, alışılmışın dışında manzaraları da beraberinde getirdi. Kent merkezindeki sahil bölümünde görülen 3 pelikan, buzla kaplı yüzey üzerinde yiyecek ararken görüntülendi.

Buz üzerinde yiyecek aradılar

Zaman zaman hareketsiz bekleyen, zaman zaman da buz tabakası üzerinde peş peşe yürüyen pelikanlar; kimi anlarda gökyüzüne havalanarak yer değiştirdi. Bu ilginç anlar, göl kenarına gelen fotoğrafçılar tarafından objektiflere yansıdı. Pelikanları yakından görmek isteyen çok sayıda fotoğraf tutkunu, gün boyunca Beyşehir Gölü kıyısında adeta nöbet tuttu.

"Beyşehir adına sevindirici"

Kuş fotoğrafçısı Mustafa Öztemiz, pelikanları görüntülemek için göl kıyısına geldiklerini belirterek, "Beyşehir'de şu an üç pelikanımız var. Daha önce pek uğramazlardı, bu yıl gelmeleri bizleri çok sevindirdi. Haberini alır almaz koşarak geldik. Göl adına sevindirici, böyle farklı türlerin gelmesi önemli" dedi. Öztemiz, kış aylarında bazı kuş türlerinin sürpriz şekilde gölde görülebildiğini de vurgulayarak, "Göl sularının azalması üzücü ama buz tutan alanlar fotoğraf açısından çok güzel kareler sunuyor. Pelikanlar buz kenarlarında balık kovalıyor. Göçle gelen başka türler de var. İki gün önce kara koyunlu batağını görüntüledik, onu da daha önce Beyşehir Gölü'nde görmemiştik" ifadelerini kullandı.

"Uzun zamandır görülmüyordu"

Kuş fotoğrafçısı Kemal Gültekin ise pelikanların uzun süredir Beyşehir Gölü'nde görülmediğine dikkat çekerek, "Pelikanları gördüğümüzü öğrenince soğuğa rağmen çekim için geldik. Normalde yaz göçmeni olan bu türlerin kışın burada olması şaşırtıcı. Üç pelikan var ve buz üzerinde oldukça zorlandıkları belli oluyor. Göl donunca yiyecek bulmak da zorlaşıyor. İnşallah aç kalmazlar" diye konuştu.

Beyşehir Gölü doğal zenginliğini kışın da gösteriyor

Pelikanların Beyşehir Gölü'nde oluşturduğu bu nadir kış manzarası, gölün biyolojik çeşitliliğini ve doğal zenginliğini bir kez daha gözler önüne sererken, ortaya çıkan görüntüler doğaseverler ve fotoğrafçılar için unutulmaz anlara sahne oldu.

Kaynak: İHA

