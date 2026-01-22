GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,42
EURO
50,67
STERLİN
58,31
GRAM
6.856,85
ÇEYREK
11.267,08
YARIM ALTIN
22.412,62
CUMHURİYET ALTINI
44.684,16
GÜNCEL Haberleri

Kayak merkezlerinde Palandöken zirvede

Kayak merkezlerinde Palandöken zirvede
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 228 santimetreyle Palandöken’de ölçüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 228, Kartalkaya'da 200, Ergan'da 186, Sarıkamış'ta 161, Erciyes ve Hakkari'de 160, Yıldızdağı'nda 130, Konaklı'da 127, Çambaşı'nda 114, Yalnızçam'da 99, Hesarek'te 64, Kartepe'de 61, Gevaş Abalı'da 58, Akdağ, Küpkıran ve Murat Dağı'nda 41, Mersivan'da 35, Bozdağ ve Davraz'da 17 ve Denizli'de 11 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 20.12.2025 En düşük En yüksek

Palandöken AB -17 -8
Kartalkaya KY 0 4
Ergan ÇB -14 -5
Sarıkamış ÇB -17 -7
Erciyes KY -5 -2
Hakkari ÇB -22 -7
Yıldızdağı KY -12 -4
Konaklı AB -16 -7
Çambaşı ÇB -11 -1
Yalnızçam PB -24 -8
Hesarek ÇB -14 -7
Kartepe KY -2 2
Gevaş Abalı ÇB -13 -1
Akdağ KY -6 0
Küpkıran ÇB -22 -9
Murat Dağı KY -5 0
Mersivan ÇB -12 1
Bozdağ KY 1 3
Davraz KY -7 -4
Denizli KY -5 2

(KY: Kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, ÇB: Çok bulutlu)

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER