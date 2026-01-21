Meteoroloji’den Konya’ya yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Konya'nın merkez ilçesi dahil olmak üzere 31 ilçeyi kapsayan beş günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, 22 Ocak Perşembe gününden itibaren Konya genelinde yağışlı hava etkili olacak.
YAĞIŞLI HAVA CUMARTESİ GÜNÜNE KADAR SÜRECEK
Meteoroloji verilerine göre, 24 Ocak Cumartesi gününe kadar kent genelinde yağışlı hava hakim olacak. 31 ilçede etkisini göstermesi beklenen yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacak. Bazı ilçelerde sıcaklıkların 2 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor.
PAZAR GÜNÜ SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR
Soğuk hava özellikle gece saatlerinde etkisini gösterecek. Hafta ortasında gece sıcaklıkları -11 dereceye kadar düşerken, 25 Ocak Pazar günü itibarıyla hava sıcaklığının 2 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor. Yetkililer, vatandaşları olası buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
