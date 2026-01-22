GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da görüldü! İlçedekiler panik yaşadı: Saldırgan yapısı var!

Berna Ata
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da görüldü! İlçedekiler panik yaşadı: Saldırgan yapısı var!
Konya’nın Karapınar ilçesinde, doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban domuzu sürüleri yerleşim alanlarına kadar inerek halkı tedirgin etmeye başladı.

Özellikle Yeniceköy Mahallesi çevresinde görülen sürülerin, hem çevre güvenliğini hem de trafik akışını tehdit ettiği bildirildi.

Domuz sürüsü cep telefonuyla görüntülendi

Yeniceköy Mahallesi mevkiinde seyir halinde olan bir sürücü, yol kenarına kadar inen devasa domuz sürüsünü cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, çok sayıda domuzun yerleşim alanlarına oldukça yakın noktalarda dolaştığı görüldü.

Doğal yaşam alanlarında gıda sıkıntısı

Doğal yaşam alanlarında yeterli gıda bulamayan domuz sürülerinin, rotalarını tarım arazilerine ve yerleşim yerlerinin sınırlarına çevirdiği ifade edildi. Karapınar ilçesi, bu durumun en yoğun hissedildiği bölgelerden biri haline geldi.

Trafik güvenliği tehlike altında

Yaban domuzu sürülerinin yalnızca yerleşim alanları için değil, kara yolları açısından da büyük risk oluşturduğu vurgulandı. Aniden yola fırlayan domuzların sürücüler için ciddi kaza riski taşıdığı, benzer bölgelerde daha önce maddi hasarlı ve yaralanmalı kazaların yaşandığı hatırlatıldı.

Yeşilyurt ve erozyon sahasında sık görülüyor

Domuz sürülerinin Yeniceköy Mahallesi'nin yanı sıra Yeşilyurt Mahallesi ve erozyon sahası bölgesinde de sıkça görüldüğü bildirildi.

Vatandaşlar yetkililerden önlem bekliyor

Uzmanlar, yabani hayvanların açlık nedeniyle insanlarla temasının artabileceği yönünde uyarılarda bulunurken, bölge halkı hem can güvenliğinin sağlanması hem de tarım arazilerinin zarar görmemesi için yetkililerden çözüm bekliyor.

(Berna Ata)

