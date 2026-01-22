Göç rekoru kıran ilçe: Nüfusu 60 ilden daha fazla

2025 yılına ait konut satışına ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu tarafından paylaşıldı. İstanbul'da en çok konut satışı Esenyurt'ta gerçekleşti. İlçenin nüfusu 60 ilden daha büyük.

Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin verileri paylaşmaya devam ediyor. En son açıklanan ise konut satışına ilişkin veriler oldu.

2025 yıılında konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 280 bin 262 ile İstanbul, 152 bin 534 ile Ankara ve 96 bin 998 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 727 ile Ardahan, bin 251 ile Bayburt ve bin 559 ile Hakkari olarak gerçekleşti.

Kaynak: Haber Merkezi