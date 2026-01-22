GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,44
EURO
50,70
STERLİN
58,39
GRAM
6.919,00
ÇEYREK
11.364,18
YARIM ALTIN
22.606,23
CUMHURİYET ALTINI
45.070,19
KONYA Haberleri

Konya’da cinayet! Kafedeki kavgadan acı haber

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da cinayet! Kafedeki kavgadan acı haber
Konya’nın Karapınar ilçesinde bir kafede çıkan silahlı kavgadan acı haber geldi. Ağır yaralanan Bahri Cingöz (21) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Konya'nın Karapınar ilçesindeki bir kafede, 19 Ocak'ta çıkan silahlı kavgada yaralanan Bahri Cingöz (21), tedavi gördüğü Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti

NE OLMUŞTU?

Olay, saat 23.45 sıralarında Konya Caddesi'ndeki bir kafede meydana gelmişti. İddiaya göre, kafede oturan Fahrettin K. ve kardeşi Kazım K. ile mekana gelen husumetli oldukları Mevlüt Z. (24) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşünce Fahrettin K., babası Seyhat K.'ya haber verdi. Kafeye gelen Seyhat K., oğullarını dışarı çıkardı. Ancak taraflar burada da kavga etti. Bu sırada Fahrettin K., tabancayla rastgele ateş açtı. Tabancadan çıkan mermilerden biri, müşterilerden Sinan Gümüşsoy'un alnını sıyırıp, Bahri Cingöz'ün başına isabet etti. 2 kişi kanlar içinde kaldı. Yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Cingöz, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Bahri Cingöz'ün de hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

BABA VE 2 OĞLU TUTUKLANDI

Olayın ardından Seyhat K., Fahrettin K. ve Kazım K. gözaltına alındı. Şüphelilerden Fahrettin K. ilk ifadesinde, "Korkutmak için tabancayla havaya ateş açmak istedim'" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve 2 oğlu, mahkemece tutuklandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi süren Bahri Cingöz'den acı haber geldi. Cingöz'ün hastanedeki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER