Konya’da cinayet! Kafedeki kavgadan acı haber

Konya’nın Karapınar ilçesinde bir kafede çıkan silahlı kavgadan acı haber geldi. Ağır yaralanan Bahri Cingöz (21) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Konya'nın Karapınar ilçesindeki bir kafede, 19 Ocak'ta çıkan silahlı kavgada yaralanan Bahri Cingöz (21), tedavi gördüğü Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti

NE OLMUŞTU?

Olay, saat 23.45 sıralarında Konya Caddesi'ndeki bir kafede meydana gelmişti. İddiaya göre, kafede oturan Fahrettin K. ve kardeşi Kazım K. ile mekana gelen husumetli oldukları Mevlüt Z. (24) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşünce Fahrettin K., babası Seyhat K.'ya haber verdi. Kafeye gelen Seyhat K., oğullarını dışarı çıkardı. Ancak taraflar burada da kavga etti. Bu sırada Fahrettin K., tabancayla rastgele ateş açtı. Tabancadan çıkan mermilerden biri, müşterilerden Sinan Gümüşsoy'un alnını sıyırıp, Bahri Cingöz'ün başına isabet etti. 2 kişi kanlar içinde kaldı. Yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Cingöz, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Bahri Cingöz'ün de hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

BABA VE 2 OĞLU TUTUKLANDI

Olayın ardından Seyhat K., Fahrettin K. ve Kazım K. gözaltına alındı. Şüphelilerden Fahrettin K. ilk ifadesinde, "Korkutmak için tabancayla havaya ateş açmak istedim'" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve 2 oğlu, mahkemece tutuklandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi süren Bahri Cingöz'den acı haber geldi. Cingöz'ün hastanedeki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi