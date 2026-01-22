GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
GÜNCEL Haberleri

Otobüsün içinde tekme tokat böyle darp etti! “Komutanıma bıçak çekmişti’’

- Güncelleme Tarihi:

Bursa’da belediye otobüsünde iki kişi arasında tartışma çıktı. Taraflardan biri tanımadığı şahsı otobüsün içinde tekme tokat darp etti. O anlar kameraya yansırken, şüpheli verdiği ifadede “Komutanıma bıçak çekmişti“ diyerek kendisini savundu.

Olay merkez Osmangazi ilçesi Alaşar Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi üzerinde 91/G numaralı otobüste yaşandı. Otobüs içinde tartışmaya başlayan İsmail T. (23) ile Mümin E. (32) arasında tansiyon yükseldi. Asabi tavırlar sergileyen Mümin E., tartıştığı genci tekme tokat otobüsün içinde darp etti.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler o şüpheliyi kısa sürede yakalarken, hastaneye kaldırılan İsmail T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Emniyete götürülen şüphelinin ifadesinde "Komutanıma bıçak çekmişsin, ben komutanımı koruyorum" dediği ve akli dengesinin yerinde olmadığı anlaşıldı.

Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA

