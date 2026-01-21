Konya’da emlak vergisi meselesi! Başkan Pekyatırmacı cevapladı

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, KONTV ekranlarında yayınlanan Görüş Alanı programına konuk olarak gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı. Başkan Pekyatırmacı, programda özellikle kamuoyunda tartışma konusu olan emlak vergileriyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak konuya açıklık getirdi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, KONTV'de katıldığı programda güncel konulara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Eğitim, sağlık, spor, kültür, çevre ve sosyal belediyecilik başta olmak üzere birçok alanda hayata geçirilen projeleri kamuoyuyla paylaşan Pekyatırmacı, belediyenin hizmet yaklaşımına dair değerlendirmelerde bulundu.

Programda yaptığı konuşmada ilçede yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefleyen çalışmalara öncelik verdiklerini dile getiren Başkan Pekyatırmacı, özellikle eğitim ve gençlik alanındaki yatırımların geleceğin teminatı olduğunu ifade etti. Sağlık, spor ve kültür alanlarında yürütülen projelerin toplumun tüm kesimlerine hitap ettiğini belirten Pekyatırmacı, çevre ve sosyal belediyecilik uygulamalarıyla da vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmeyi sürdürdüklerini kaydetti.

Konya'da emlak vergisi tartışması: Başkan Pekyatırmacı açıklık getirdi

Emlak vergilerine ilişkin eleştiriler hakkında da konuşan Başkan Pekyatırmacı, " Emlak vergisine esas rayiç bedeller, Türkiye'de dört yılda bir güncelleniyor. 2025 yılı içerisinde 4 yılda 1 yapılan bir rayiç belirleme süreci var ve buna göre emlak vergisi değeri hesaplanıyor. Cadde, sokağa göre arsa raişleri değişiyor ve bu rakamlar üzerinden de arsa değerleri ve bina değerleri ortaya çıkıyor ve vergi hesaplanıyor. Konutlardan binde 2 vergi alınıyor. Arsalarda ise bu binde 6'sı yıllık vergi olarak ödeniyor. Ticaret binalarında da binde 4 olarak ödeniyor. Şimdi tabii 2025 yılında bu yeniden değerlemeler yapılırken emlak vergilerinde aşırı bir yükselme olacağı öngörülerek bir sınırlandırılma getirildi. Sınırlandırma nasıl geldi? Mevzuat şunu söylüyor. 2025 yılından 2026 yılına geçerken, emlak vergisine esas bina değeri veya arsa değeri 2026 yılında 2 kat fazlasını geçemez. 2025 yılında değeri 1 milyonsa bir yerin, 2026 yılında 3 milyondan fazla olamaz. Burada sanki mevcut verginin 2 katını aşamaz gibi bir yanlış anlaşılma var. Emlak vergisine esas hesaplanan değer için bu söz konusu. Böyle olunca 2025 yılı emlak vergi değeri ile 2026 yılındaki hesaplanan değerin bu şekilde 2 katını geçmeyecek şekilde olması lazım. Bizim Selçuklumuzda 360 bine yakın bildirim var. Burada muafiyetlerimiz var. Emlak vergisinden konutlarda 200 m2'nin altında konutu olan ve tek konutu olan emekliler emlak vergisinden muaf. İşsizler emlak vergisinden muaf. Ev hanımları emlak vergisinden muaf. Şehit ailelerimiz vergiden muaf. Mevzuat çerçevesinde artış yöntemi neyse biz onu yaptık. Bunun dışında bir artış yapamayız." dedi.

"Sınıf güncellemeleri yasal bir zorunluluktur"

Sınıf güncellemeleri yasal bir zorunluluktur diyen Pekyatırmacı, "Bazı taşınmazlarda yapılan sınıf değişikliği nedeniyle, emlak vergisine esas bina değerlerinde bir önceki sınıfa göre 4,5 kat veya 5 kata varan artışlar görülebilmektedir. Ancak bu durum genel toplam içinde çok az sayıda taşınmaz için geçerlidir. Bu kapsamda belediyemize, "yanlış hesaplama yapıldığı” yönünde çeşitli itirazlar gelmektedir. Yapılan tüm başvurular tek tek incelenmekte olup, hesaplamaların tamamı mevzuata ve ilgili genelgelere uygun şekilde yapılmıştır. Bazı yerlerde artış oranı 3 katın üzerinde gibi görünse de, bu durum herkesi kapsayan bir uygulama değildir. Söz konusu artışlar, yalnızca sınıf güncellenmesi yapılan taşınmazlarda ortaya çıkmıştır ve sayı olarak azınlıktadır. Sınıf güncellemelerinin yapılması bir tercih değil, mevzuatın zorunlu kıldığı bir uygulamadır. Bu güncelleme yapılmadığı takdirde, mevcut adaletsiz durumlar devam etmiş olacaktır. Yapılan tüm işlemler, kanun ve genelgelerin emrettiği şekilde, şeffaf ve yasal çerçevede gerçekleştirilmiştir." açıklamalarında bulundu.

"Vatandaşlarımız bize her zaman gelebilir"

Emlak vergilerindeki artışlarla ilgili sosyal medyada dolaşıma giren yanlış bilgilere de değinen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Vatandaşlara yanlış bilgi de veriliyor örneğin, senin ki 2.5 kat artmış böyle olmaması lazım gibi yanlış yönlendirmeler de yapılıyor. Emlak vergisine itirazlarla ilgili ay sonuna kadar yapın yoksa kabul olmaz diyen de var. Halbuki böyle bir süre söz konusu değil. Vatandaşlarımız bize her zaman gelebilirler." ifadelerini kullandı.

(Berna Ata)