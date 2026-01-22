Ünlü şarkıcıdan Gazze’ye yardım eli: Yıldız Tilbe 300 bin dolar bağış yapacak

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, Gazze’de yürütülen Çadırkent projesine 300 bin dolar (yaklaşık 13 milyon lira) bağış yaptı. Tilbe, Gazze yararına konser düzenleyeceğini de açıkladı.

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, Gazze'de yürütülen çadır kent projelerine bağışta bulunarak, Filistinli ailelerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına destek verdi. Ünlü şarkıcı, bu yardıma ek olarak çadır kentlerdeki Filistinlilerin günlük yemek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Gazze yararına konser de düzenleyecek.

Kudüs Gönüllüler Derneği, Tilbe'nin yaptığı yardımı sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan paylaşımda, "Ülkemizin önde gelen değerli ses sanatçılarından Yıldız Tilbe hanımefendi Kudüs Gönüllüleri'nin Gazze'de sürdürdüğü Çadırkent projelerine büyük bir katkı sunarak 300 bin dolarlık bir bağışta bulundu. Yıldız hanım bu bağışı ile Gazze'nin iki ayrı bölgesinde tam teşekküllü iki büyük Çadırkent kurulmasının finansını sağlamış oldu.” denildi.

"GAZZE'NİN ABLASI HALİNE GELDİ”

Yıldız Tilbe'nin Gazze yararına konser düzenleyeceğinin de belirtildiği açıklamada, "Yıldız hanım bu emsalsiz cömertliği ve yardımseverliği ile Gazze'deki kardeşlerimiz için GAZZE'NİN ABLASI haline geldi ve gönüllerde taht kurdu.” denildi.

Kaynak: Haber Merkezi