Konya’nın bu bölgesinde yoğun kar yağışı!

Konya'nın çatısı olarak nitelendirilen Toroslar'ın yüksek kesimleri ve eteklerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Bölgede hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı yer yer tipi şeklinde görülüyor.
GECE SAATLERİNDE YOĞUNLUK ARTIYOR
Yetkililerden alınan bilgilere göre, kar yağışının bu gece ve yarın gece saatlerinde yoğunluğunu artırarak devam etmesi bekleniyor. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor.
VATANDAŞLARA UYARI
Yetkililer, sürücülerin dikkatli olmaları, zincirsiz ve hazırlıksız yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.
(Meltem Aslan)