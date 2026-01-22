GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’nın bu bölgesinde yoğun kar yağışı!

Meltem Aslan
İnternet Editörü

Güncelleme Tarihi:

Konya’nın bu bölgesinde yoğun kar yağışı!

Konya'nın çatısı olarak nitelendirilen Toroslar'ın yüksek kesimleri ve eteklerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Bölgede hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı yer yer tipi şeklinde görülüyor.

GECE SAATLERİNDE YOĞUNLUK ARTIYOR

Yetkililerden alınan bilgilere göre, kar yağışının bu gece ve yarın gece saatlerinde yoğunluğunu artırarak devam etmesi bekleniyor. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor.

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, sürücülerin dikkatli olmaları, zincirsiz ve hazırlıksız yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

(Meltem Aslan)

