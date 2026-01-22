GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,41
EURO
50,78
STERLİN
58,29
GRAM
6.861,12
ÇEYREK
11.274,09
YARIM ALTIN
22.426,59
CUMHURİYET ALTINI
44.712,03
KONYA Haberleri

Konyalı adam evinde ölü bulundu!

- Güncelleme Tarihi:

Konyalı adam evinde ölü bulundu!
Antalya’nın Manavgat ilçesinde evinde silahla vurulmuş halde ölü bulunan şahsın cenazesi, yapılan işlemlerin ardından memleketi Konya’da defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olay, Manavgat ilçesi Side Mahallesi Cennetler Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 50 yaşındaki İbrahim Doğan'dan uzun süre haber alamayan arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Side Jandarma Karakolu ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zile basılmasına ve telefonla aranmasına rağmen kapının açılmaması üzerine, itfaiye ekiplerinin yardımıyla daireye girildi. Eve giren jandarma ve sağlık ekipleri, Doğan'ı yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Doğan'ın karın bölgesinden aldığı kurşun yarası sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Silah cansız bedenin altından çıktı

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri, cumhuriyet savcısı ve adli tabip eşliğinde evde detaylı inceleme yaptı. Yapılan çalışmalarda, Doğan'ın ölümüne neden olan tabancanın, cansız bedeninin hemen altında olduğu tespit edildi. İlk araştırmalarda, İbrahim Doğan'ın olaydan önceki gece 4 arkadaşıyla birlikte evinde alkol aldığı bilgisine ulaşıldı. Şahsın kesin ölüm nedeninin, olaydan önce birlikte vakit geçirdiği arkadaşlarının vereceği ifadeler ile yapılacak otopsi sonucunda belirleneceği öğrenildi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından İbrahim Doğan'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin tespiti amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gelen Doğan'ın kardeşi ve arkadaşları, cenazeyi teslim aldı. İbrahim Doğan'ın cenazesinin, Konya'nın Çumra ilçesinde defin edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER