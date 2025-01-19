Kırmızı ışık ihlalini dron yakaladı: Polis ceza kesti!

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri Lüleburgaz, Kaynarca, Pınarhisar kavşağında trafik denetimi gerçekleştirdi.
Denetimde 8 sürücünün kural ihlali yaptığı belirlendi.
Sürücülere idari para cezası uygulandı.
Kaynak: AA
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri Lüleburgaz, Kaynarca, Pınarhisar kavşağında trafik denetimi gerçekleştirdi.
Denetimde 8 sürücünün kural ihlali yaptığı belirlendi.
Sürücülere idari para cezası uygulandı.
Kaynak: AA
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